Mirá qué posteó Nicole Neumann cuando se enteró del embarazo de Mica Viciconte

El martes 23 de noviembre, Mica Viciconte anunció que va a ser mamá en "MasterChef Celebrity 3". La participante se mostró muy emocionada y recibió las felicitaciones de todos sus compañeros presentes.

Horas más tarde del anuncio, Nicole Neumann decidió hacer un llamativo posteo en sus redes sociales. La novia y la ex esposa de Fabián Cubero no se llevan muy bien, por eso la modelo decidió dar su versión a través de su Instagram y no felicitarla.

"Gracias por lo que soy, gracias por todo lo que hay en mi vida, gracias por todo lo que se fue, gracias por las nuevas oportunidades, gracias por mi salud, gracias por cada experiencia. Gracias, gracias, gracias", compartió la novia de Manu Urcera.

Por su parte, la concursante de "MasterChef Celebrity 3" compartió la reacción de todos los integrantes de la familia de ambos cuando se enteraron que el primer hijo de la pareja estaba en camino.

Las hijas que tienen la modelo y el exfutbolista se mostraron muy emocionadas por la llegada de su nuevo hermanito. Además, Viciconte dio detalles de cómo se llamará y contó que optaron por "Luca".