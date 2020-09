Vero Lozano se fue de boca y contó cómo es el Corcho en cuarentena: ¡que intensidad!

El aislamiento que nos trajo la pandemia nos ha servido, en algunos casos para conocer aún más a quienes tenemos al lado.

Aunque sea el caso de Vero Lozano y el Corcho Rodríguez, que llevan 12 años en pareja.

Esto afirmó la modelo y conductora, y reveló además, que al Corcho parece que la cuarentena le hizo estallar algunas obsesiones.

Mirá algunas frases que dejó:

"Ni las parejas, ni los hijos ni las casas se hicieron para curtirse tanto tiempo... Corcho es muy intenso, es perfeccionista, empieza a cambiar las cosas del hogar... por momentos es al que menos me banco".

"La cuarentena me pinchó la libido... venimos una vez cada 15 días y encima, empezamos a dormir separados".

"Como yo trabajaba en cuarentena, me acusaron de traer el COVID-19 y me despacharon a otra habitación... fue por cuidado pero es una buena decisión sostenerlo post pandemia. Yo estoy con la compu, veo la serie que quiero a la hora que quiero... no es mala".

Sobre su hija, apuntó que "me bardea bastante, estamos juntas mucho tiempo, varias horas... por momentos le tengo que recordar que soy la madre".