Para Jésica Cirio, Insaurralde es un superhéroe... ¿en que lugar de la casa?

Jesica Cirio sorprendió con una inesperada revelación en torno a su esposo, el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. La conductora que acompañó a su marido durante su contagio de COVID-19, reveló cómo es la perfomance íntima de Insaurralde y lo comparó con un superhéroe. "El sexo es realmente increíble. Es como Superman", aseguró.

"Me tengo que despedir con una pregunta que me da mucha vergüenza hacérsela porque soy su amigo y me tapo los ojitos. ¿Cómo estuvo el sexo con mi querido Martín en esta cuarentena?", preguntó Mariano Caprarola en el magazine "La jaula de la moda".

Sin tapujos, Jesica Cirio dio una reveladora confesión: "Realmente increíble. De verdad, y capaz que lo digo y después me mata, realmente increíble porque estamos enamorados fatales". Y sumó: "Pensá que el año pasado me la pasé mucho tiempo afuera. Me la pasaba viajando por el mundo, entonces estábamos más a las corridas. Creo que esta pandemia hizo que estemos melosos: hay 'te amo', besos, abrazos, nos quedamos en la cama...".

Para sumarle picante a la declaración, los panelistas le consultaron con que superhéroe compararía a su esposo en la cama, a lo que Cirio mencionó: "No sé...Superman". Con complicidad, Caprarola le señaló: "Superman me gusta. Si se trepa o hace cosas raras, El hombre araña". "No, no es tan gimnasta. Eso dejámelo para mí", cerró Jesica, con picardía