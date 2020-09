Cachete Sierra se tiró al agua con Pampita, y la respuesta fue contundente: "Si me agarraba...

Agustín Sierra es una de las sensaciones del Cantando, debido a que muchas mujeres y hombres elogian su figura física. Esta semana el actor visitó Mujeres de Eltrece, y le hicieron una pregunta bastante picante.

"¿A quién elegís para una noche de pasión? ¿A Pampita, a Laurita Fernández o a Nati Jota?". Sin dudarlo, Cachete eligió a la modelo.

Por ese motivo, en Pampita Online la conductora decidió contestarle...¡y sorprendió a todos!. "Qué pena que no me agarra soltera, ja. Qué se le va a hacer", expresó.

"Lo peor es que cuando te casás, te enterás de un montón de gente que está ahí, y que habré estado mirando tele todo el fin de semana aburrida. Con tantos meses que estuve soltera… No fueron muchos, pero los padecí", dijo entre risas.

Por último, Pampita advirtió: "No me gusta el touch and go. Que vengan con buenas intenciones".