Mediavilla picante: le dijo a un concursante del Cantando que le iba recomendar un psiquiatra

El Cantando 2020 sigue despertando la atención de una enorme cantidad de televidentes tanto por las interpretaciones en sí como por las fuertes conversaciones que se da en las devoluciones.

El jurado está más picante que nunca y en general los participantes, a diferencia de otros concursos, no se quedan callados si sienten que se les falta el respeto.

Lola Latorre y su compañero Lucas Spadafora son los concursantes que más a pecho se toman las devoluciones del jurado. Por un lado, la hija de Yanina decidió apartarse un poco de las redes sociales por las críticas que recibía, mientras su amigo hizo eco de su angustia sobre la pista del Cantando. Esta noche, Oscar Mediavilla recordó un episodio del participante con un comentario filoso.

«Es muy difícil estar de este lado para que la gente venga juzgarte. Es muy fácil estar sentado de ese lado», expresó Lucas en su momento ante una fuerte devolución de Nacha Guevara. Sobre ese momento, el marido de Patricia Sosa se dirigió al participante con un consejo que llamó la atención de los presentes: «Pensé que estabas mal, te iba a recomendar un psiquiatra…«.

Luego, aclaró: «Pero no tengo tanta confianza». Spadafora no se lo tomó a mal y le contestó: «Ya tengo!». «Me imagino…», dijo Mediavilla con un toque de ironía. Cabe recordar que el productor musical fue puesto en la silla que ocupaba originalmente Pepe Cibrián para generar polémica, cuestión a la que el exjurado no se ajustó y terminó siendo uno de los catalizadores de su salida.