Karina La Princesita está imparable y otra vez deslumbró tirando una tremenda frase

La misma gente que antes te deciu0301a u201ctenes que creeu0301rtela mau0301su201d , u201cse te ve tiu0301mida e introvertidau201d u201chay que levantar el autoestimau201d, es la misma, que cuando comenzas a quererte y a caminar sintieu0301ndote segura de vos, te dirau0301 que te la creiu0301ste. NO HAY ......(nada) QUE LES VENGA BIEN. Y hagas lo que hagas no te van a aceptar. Asiu0301 que seguiu0301 asiu0301, sonriendo mucho, sintieu0301ndote hermosa/o y pisando fuerte. Si sos deu0301bil te pisan, si sos fuerte se ofenden. No tiene fin, ni sentido. Si te subiu0301s a algo, que no sea a un poni xq es muy pequenu0303ito. Haceu0301 como yo y subite a algo mau0301s alto. Porque de acau0301 arriba se ve todo mejor y se escucha muy a lo lejos y solo como un murmullo lo que dice la gilada. La vida es una y hay que disfrutarla u2764ufe0f Sean felices! St @mariu.martorell @kari.loggia @feferobledopeinador ud83dudc60 @milano_store_ Aros @besameromeo.joyeria Video @igna_bueno @francomozotegui