¡Qué bronca!: la salida de dos concursantes del 'Cantando' levantó mucha polvareda

El Cantando 2020 sigue dando mucho que hablar y lo que sucedió en la noche del martes levantó mucha polvareda, principalmente por la continuidad de Esmeralda Mitre, quien en las últimas horas fue señalada por supuestamente estar infectada de coronavirus y no comunicarlo.

Los famosos Adabel Guerrero, Esmeralda Mitre, Mariana Brey y Lizardo Ponce y sus respectivas parejas tuvieron que actuar frente a un jurado que, contando con el voto de los televidentes, debía eliminar a dos duplas.

Después de varias minutos de espera, el público decidió, con el 40% de los votos, que Mitre siga en el concurso. Esto generó una gran molestia entre la bailarina y la periodista que no tomaron nada bien la noticia y quedó evidenciado en sus caras. "Quiero agradecer al jurado por las devoluciones por las que estuvimos de acuerdo y las que no. Todo agradecimiento. Me hubiese gustado seguir", fueron las palabras de Mariana Brey, la panelista de LAM.

Adabel tampoco pudo ocultar su molestia, sin embargo, tuvo palabras muy agradables hacia todos lo que conforman el concurso de El Trece. "Agradecer a la producción, una gran oportunidad para los artistas que no podemos trabajar, es una gran escuela. Las peleas fueron parte del show. Me hubiese gustado seguir pero hasta acá llegué. Me voy a quedar en mi casa cocinando", cerró.