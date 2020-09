La tiene muy clara: Jésica Cirio mostró una rutina que la rompe en las redes sociales

View this post on Instagram

u00a1Los invito a hacer esta rutina de entrenamiento de uno de los ganadores de la iniciativa de @rexona.arg #HeroesDelMovimiento !! Gracias Rexona por acompau00f1ar a los profesores del fitness en este momento difu00edcil. Les su00faper recomiendo ir al canal de YouTube de Rexona a ver todas las rutinas de los ganadores! Estu00e1n espectaculares para moverse un poco en casa! #RexonaNoTeAbandona