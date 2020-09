Yanina Latorre, muy dura con Adabel Guerrero: "Sos un...

El Cantando 2020 no repunta, y suenan cada vez más fuertes los rumores de que Marcelo Tinelli volverá a apostar por el humor, en el más crudo estilo de Showmatch.

El ciclo, que iba a ser el Bailando pero debió reconfigurarse por la pandemia, no suma en audiencia y lo salvan los escándalos, de adentro y de afuera.

Y entre las que más aportan desde los set de televisión está Yanina Latorre, parte interesada también ya que su hija Lola es competidora.

Pero con quien se ensaño ahora es con la bellísima y talentosa Adabel Guerrero.

Es que la verdad el talento de Guerrero no es precisamente para el canto, sino más bien para el baile.

Y encima a acusó a Latorre, en el programa en el que la ex del que fue una gloria Xeneixe, Diego Latorre, de ser “chupamedias del jurado” del certamen: “El otro día estaba Moria diciéndome de todo y vos estabas en Twitter escribiendo: 'Te amo, te amo'. Moria estaba matándome feo, desagradable, y vos riéndote".

Eso para Latorre, conocida por sus pocas pulgas, fue demasiado: "Eso no es chuparle las medias, me copó que te haga bolsa y te di a vos por elevación. Soy tan grosa que te lo digo en la cara. No soy chupamedias de Moria. He estado enfrentada, le he dicho delincuente, drogadicta...", se defendió.

Y remató: "No, yo voy a acompañar a mi hija porque tiene 19 años y si alguien la toca y los mato. No chupo las medias. No seas mentirosa. A vos te mandaron a tu casa en cuatro galas. Hubieras hecho todo esto en el Cantando. ¡Sos un embole!"