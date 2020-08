Brancatelli terminó la polémica con el Dipy ¡mostrando el...

La tensión entre Diego Brancatelli y El Dipy aumenta con el paso de los días. Desde su cruce en Intratables, el periodista y el cantante de cumbia mantienen fuertes discusiones a través de las redes sociales. La pelea comenzó al aire, cuando el cantante de cumbia dijo que Brancatelli forma parte de una “runfla de delincuentes” y el periodista lo acusó de “desclasado e ignorante” y de ser funcional a la derecha.

El Dipy cuestionó a Brancatelli por su rol como coordinador ejecutivo en la Municipalidad de Pilar y le reclamó que se bajara el sueldo. Como respuesta, el panelista de Intratables escribió un contundente hilo en el que adjuntó su recibo de sueldo y que parte del mismo lo dona a comedores. "Te felicito el show que armaste. Pero intenta que sea en base a verdades o información correcta. Para eso tenes que informarte mejor. No hacía falta mucho tampoco. Tengo twit fijado. Ya mostré por todos lados que gano $60.000 pesos por mi laburo", escribió Brancatelli y mostró la evidencia.

Desde que comenzó la pandemia y hasta que todo se normalice, con ese dinero de mi sueldo, compro mercadería y la dono a comedores, clubes e instituciones.

Esto se hace en silencio y sin fotos pero a veces, a personajes como vos @dipypapa es necesario mostrárselo. pic.twitter.com/TQkj8Rooe8 — Diego Brancatelli (@diegobranca) August 26, 2020

"Desde que comenzó la pandemia y hasta que todo se normalice, con ese dinero de mi sueldo, compro mercadería y la dono a comedores, clubes e instituciones", escribió el periodista y admitió que él siempre lo hizo "en silencio y sin fotos, pero a veces, a personajes como vos es necesario mostrárselo".

Además, acusó al cantante de mentiroso compulsivo y de estar desinformado, y aclaró por qué no pudo decir todo lo que describió en su twit durante su discusión al aire en Intratables. "Mara Brower se fue faltando 10 minutos porque íbamos a hablar de Messi. Doman le preguntó si quería quedarse a hablar del tema y dijo q no. Hay testigos. Muchos. No sonó ningún teléfono. Como te animas a mentir tanto?, escribió Brancatelli.

Quizás como dijiste en 2017 te crees tus propias mentiras.

Sos un mentiroso compulsivo

Además de desinformado.

Ahhh yo te arrobo @dipypapa

No hablo por atrás uD83DuDE09

Sigue.... pic.twitter.com/w8kcEhQfR1 — Diego Brancatelli (@diegobranca) August 26, 2020

El reclamo de El Dipy

Durante el día de ayer, el cantante de cumbia hizo un hilo en el que mostró el supuesto sueldo de Diego Brancatelli como funcionario en la Municipalidad de Pilar: según su foto, el periodista ganaba más de 600 mil pesos.

El No se baja el sueldo pic.twitter.com/nuPMJuytAH — el Dipy (@dipypapa) August 26, 2020

En otro twit, El Dipy escribió: "la señora que no se bajó el sueldo y no me supo responder, después de un corte desapareció del piso y la sacaron del aire. ¿Motivo? Sonó el teléfono".

El panelista de Intratables ya había desmentido anteriormente las especulaciones sobre su salario. "No gano $145.000 ni $ 200.000, sino $60.000", había publicado a mediados de abril en su cuenta de Twitter y ahora reafirmó sus dichos y mostró su recibo de sueldo.