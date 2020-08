La increíble nueva vida de Adabel Guerrero: mirá con quién se fue a vivir

A fines del año pasado, Adabel Guerrero sorprendió al contar que Claudia Escobar, la ex mujer de su marido, Martín Lamela, se había convertido no solo en la niñera de su hija Lola sino también en su gran amiga. Pero la cuarentena los llevó a dar un paso más y, según reveló la bailarina en el Cantando 2020, ahora conviven todos juntos como una súper familia ensamblada.

“Tengo un cambio de vida muy grande porque me mudé con la mamá de los nenes de Martín, la ex de mi marido que es la que me cuida a Lola”, contó la participante del reality de canto.

“Hoy es mi mejor amiga. Y decidimos en la cuarentena, ya que ella cuida a mi hija y yo le cuido los hijos a ella (Juan Cruz, Thiago y Valentino), vamos a vivir juntos para poder estar juntos, porque si no no la dejan entrar al barrio”, detalló.

La noticia dejó estupefacta a Karina la Princesita, quien le hizo el gestito con las manos de "estar loca", aunque reconoció que ella podría hacer lo mismo con Barby Silenzi, la actual pareja de El Polaco, con quien la cantante tiene una hija en común, Sol.