Karina Jelinek fue por una disculpa, ¡y terminó con una...

Karina Jelinek dio una extensa nota en donde ahondó un poquito en un tema que la tuvo como protagonista gracias a Yanina Latorre: habló de su ¿amistosa? relación con Flor Parise, a quien considera "una compañera de vida".

"Me atraen hombres y mujeres, no elijo de quién enamorarme”, le dijo Jelinek a Gente. El título surgió porque hace algunas semana Latorre comentó al aire que Karina estaría saliendo hace rato con una chica y a ella se le armó con sus cercanos.

En relación a esa noticia, la modelo expresó: "Sigo sin entender por qué hizo algo así, me expuso a mí y a mi familia. Me sorprende de parte de ella, que debería tener un poco de empatía, teniendo en cuenta lo que le pasó a ella y cómo sufrieron sus hijos. Me sorprende que haya dicho todo eso en TV y los detalles que dio. No acepto que no me haya pedido disculpas al darse cuenta de que me expuso".

Tras estos sichos, Yanina Latorre explotó: "Me está cansando, me va a tener que pedir disculpas ella a mí, le voy a mandar una carta documento. Me tiene podrida esta mina".