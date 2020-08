Alexa Dellanos volvió a generar una catarata de suspiros desde la playa

La hermosa influencer, Alexa Dellanos, disfruta del verano en Estados Unidos y no se guarda nada. Como ex hijastra de Luis Miguel no deja ocasiones para aprovechar de tomar sol o meterse a la pileta.

La mujer estadounidense de 24 años, aprovecha cada rayito de sol para salir a dar la nota y mostrarse tal cual es, sin ningún filtro.

Alexa es toda una influencer tanto en YouTube como Instagram, en donde cuenta con más de 2 millones de seguidores que celebran todas sus publicaciones.

Dellanos compartió en su cuenta una veraniega fotografía digna de una típica postal de mucho calor. En ella se puede ver a la impactante rubia en la playa con lentes de sol y luciendo una bikini blanca súper trend.