Los chats de Malaspina y Vicuña: Muy complicados por un detalle que se les escapó

Aquí hay gato encerrado. Romina Malaspina se encuentra ene l ojo de la tormenta desde hace varios días, tras ser noticia más que las propias noticias por usar un top para conducir el noticiero de Canal 26 que mostraba todo en su interior.



Pero tanta atención no solo sirvió para recibir halagos sino para que volviera el fantasma de una relación " oculta" con Benjamín Vicuña cuando el ya estaba en pareja con La China Suarez.



Hace tres años Romina generó polvareda al verse involucrada en un tremendo rumor, tras la publicación en los medios de supuestos chats de WhatsApp con Benjamín.



"Nunca tuvimos un chat, no son míos. ¿Cómo voy a escribir estando adentro de un reality que no tengo celular? Además, ese chat está hecho con un Samsung y yo tuve iPhone toda la vida. No sé quién lo hizo, fue una cosa de prensa, cuando yo estaba en el reality en Chile. A Benjamín no lo conozco".