Los mensajes de Paula Chaves y Christophe en medio del escándalo con Samanta de “Bake Off”

La segunda temporada de Bake Off Argentina se grabó el año pasado en una estancia en Pilar. Por cuestiones de programación, la gerencia de Telefe decidió postergar su estreno, que tuvo lugar este año, en medio de la cuarentena obligatoria por el coronavirus. Qué mejor ocasión para reunir a toda la familia frente al televisor para disfrutar de “la competencia más dulce” de la televisión, como suele llamar Paula Chaves al ciclo que conduce.

Pero la típica imagen de la familia reunida frente a la pantalla chica ya es cosa del pasado: ahora los programas -particularmente Bake Off- se viven con teléfono en mano, comentando todo lo que sucede. Y hace ya una semana que la gran mayoría de las publicaciones en Twitter sobre el programa -que no son pocas- está marcada por la bronca a raíz del supuesto fraude que habría beneficiado a Samanta Casais, una de las tres finalistas del certamen gastronómico.

Uno de los requisitos indispensables para participar del programa es ser pastelero amateur, pero en las redes comenzaron a circular fotos y videos que demuestran que la joven ya habría trabajado en el rubro de manera profesional previamente. Incluso, en alguna oportunidad estuvo en televisión mostrando sus tortas. Además, ella misma publicó fotos de los arreglos que hizo en su cocina: hecho que muchos tomaron como indicio del destino que le habría dado a los 600 mil pesos de premio que entrega el reality.

El domingo pasado, durante la emisión de la semifinal -cuyo desenlace se conoció de antemano debido a que desde la cuenta en Twitter de Telefe se publicó un video que spoileó la decisión del jurado- todos aprovecharon para volcar en las redes su indignación contra Samanta. Y este lunes, con la noticia de la denuncia por homicidio contra la joven por haber atropellado a un hombre en 2017, el escándalo fue en aumento.Ante esta situación, Christophe Krywonis, uno de los integrantes del jurado del programa, y Paula Chaves manifestaron su punto de vista a través de las redes.

El chef francés, que hasta el momento no había hecho referencia al escándalo, respondió algunos comentarios de los usuarios de Twitter después de la emisión de la semifinal. Todo sucedió tras un posteo de la cuenta oficial de Bake Off, en la que se anunciaba una charla en vivo a través de las redes con él. “Por Dios nadie quiere ver ese live, queremos que digan la verdad”, indicó una tuitera.

“Parece ser que nadie te escuchó… además, estuvo fantástico”, le aseguró el jurado. La joven le respondió que no era algo personal con él, pero que “estaría bueno que digan algo” sobre el escándalo con Samanta. Ahí sí, el francés se explayó: ”Toma tiempo examinar bien cómo son las cosas. Es imposible que el canal y la producción tomen decisiones tan serias de un día para el otro. Paciencia que todo se va a aclarar”.

Y luego agregó: “El programa es muy bueno. Eso es lo más importante, y está bien que lo siga viendo tanta gente”.

Paula, que tampoco había hecho referencia alguna al escándalo, tomó el mensaje de Christophe y se limitó a publicar “todo se va a aclarar”, junto al emoji de un puño.Eso no fue todo. En diálogo con el ciclo Agarrate Catalina por radio La Once Diez, la modelo aseguró que está un tanto apartada de todo lo que se dice en las redes, ya que se encuentra totalmente abocada a su embarazo. De todas formas, señaló: “Me quedo con lo lindo. Estoy feliz con lo que pasa en Bake Off. Me gusta poder verlo en familia, no me fijo si es un éxito, si tiene rating y demás. Me fijo en que hace bien y creo que nos cayó en el momento justo, por la cuarentena. Por algo no salió el año pasado”.