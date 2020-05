Revelan un misterioso secreto que tenían Mirtha Legrand y su hermana Goldie

El viernes 1 de mayo falleció en su casa de Martínez la reconocida actriz argentina Silvia Legrand, hermana de Mirtha. Tenía 93 años y era conocida como “Goldie”. Las dos comenzaron juntas su carrera en el mundo de la actuación, con una pequeña escena en la película Hay que educar a Niní, junto a Niní Marshall. Compartieron trabajo en varios largometrajes más hasta que en la década del ’70 Goldie se retiró y nunca más volvió a pisar escenarios ni estudios de grabación.

Las hermanas tenían un vínculo muy estrecho, lo que genera preocupación por el estado anímico de la diva de los almuerzos. A lo largo de sus 93 años, existió una simbiosis muy particular entre ambas. Hablaban todos los días y la Chiquita saludaba a su hermana muy a menudo en su programa. Lo hacía cuando comenzaba el programa y se sentaba en su escritorio a leer los saludos.

Según reveló Marina Calabró en su programa Confrontados, cuando Mirtha leía los mensajes y decía “Paula de Olivos”, en realidad hacía referencia a Goldy. Algo que nadie en la producción había notado, quizás imperceptible, era la recurrencia con la que una vecina de Olivos tenía un lugar destacado en las emisiones.

La periodista pidió disculpas por revelar la infidencia, a la que llegó porque alguna vez se la contaron sus padres, el recordado Juan Carlos Calabró y su esposa, Coca, de estrecha amistad con Mirtha.

En realidad nadie se había dado cuenta de que relacionando el verdadero nombre de Goldie (María Aurelia Paula Martínez Suárez) con la ciudad donde vivía (Olivos) llegarían a revelar lo que permanecía oculto entre ambas hermanas. Era un guiño que se hacían las mellizas a la vista de todos, como esas hermanas que se miran con complicidad en una reunión familiar, sabiendo que solo ellas están al tanto de alguna travesura.

Además, Marina resaltó que Mirtha, tras leer alguno de los mensajes en cuestión, hacía un gesto imperceptible para que Silvia entendiera que ella había captado sus palabras. "Ella me hace comentarios sobre mi programa, me da consejos. Me cuida, no me hiere, aunque me dice las cosas que no le gustan", solía comentar la Chiquita.

En la emisión del último 15 de marzo, una de las últimas que condujo, Mirtha le había enviado un saludo especial en vivo: "Un beso a mi querida hermana, que me está viendo. Te adoro, Goldita. Ahora no nos vamos a ver durante un tiempo (por los cuidados de la pandemia). Así que, ¡besos!”.