Araceli González reenamoró a todos con una foto retro con mucha piel

Esta mujer fui y soy yo! Porque nada me modifico! Una de las tantas tapas de revistas! PH u201cOscar Burrielu201d el uno. Con El junto a unas de las marcas mu00e1s importantes #dufour viajamos todo un equipo a #u00c1frica para hacer la campau00f1a. (1987) Acu00e1 eran los comienzos. Ansiedad, compromiso, trabajo, respeto y constancia. Se disfrutaba cada elecciu00f3n de cada trabajo! La alegru00eda se siente cerquita del corazu00f3n y en la panza cuando sos libre eligiendo y libre en tus logros! Se vos! Si te vas de tu camino volve a vos! No permitas que toquen tus sueu00f1os! Gracias a mi trabajo logru00e9 todo lo que ambicione y di calidad de vida a mis afectos. Gracias a mi trabajo me sentu00ed autosuficiente, independiente. Debemos enseu00f1ar que el trabajo construye nuestra dignidad. Por eso cuando te lo prohu00edben dau00f1an tu alma. Que eso incluye tu mente tambiu00e9n. Enseu00f1emos a defender los derechos de las mujeres atraves de los logros desde nuestro espacio. Yo soy feminista desde mi accionar diario desde que tengo uso de razu00f3n! Yo soy feminista ayudando y contribuyendo en la construcciu00f3n de mis hijos , de mi pareja y de mis actos! Siendo fiel a lo que siento y pienso. Que asu00ed sea para todas! Respeto, escucha , apoyo y voz. Buena semana lindas! Les deseo puedan expresarse con Libertad y que podamos trasmitir eso a nuestros adorados hijos. ud83cudf08ud83dude4cud83cudffbu2764ufe0f no olvides nunca de donde venu00eds, ru00e9cords cada paso dado! Cada entrega, cada alegria y cada fracaso! Todo es parte de nuestra evoluciu00f3n. Se las quiere Ara