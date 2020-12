¡Por telefono!: despidieron a Tamara Pettinato de Cortá por Lozano

La joven periodista Tamara Pettinato trabajaba como panelista de Corta por Lozano desde 2018.La última vez que Tamara salió al aire desde el estudio fue el pasado 23 de octubre y esa misma noche voló a Estados Unidos de vacaciones, en un viaje que tenía programado desde hace tiempo.

Sin embargo, durante todo noviembre la panelista no participó del ciclo y días atrás se sumó al staff Diego Ramos, quién quedaría como integrante fijo del programa, a pesar que Pettinato tenía contrato hasta fines de diciembre. Lo cual llamó poderosamente la atención de los fans del programa.

En su cuenta de Instagram, Tamara publicó un mensaje de despedida para sus compañeros de ciclo, en donde aclara lo duro de su abandono repentino del programa y sobre todo, la falta de motivos.

"¡Los voy a extrañar, compañeros! Me hubiera gustado despedirme de otra manera, pero ya me lo dijo el papi desde que soy chica: "La tele no tiene corazón. No te sorprendas de nada. Ya nos volveremos a ver".