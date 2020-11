¡Sorpresa! ¿Una Angelita le colgó la galleta a De Brito?; mirá quién es

Los Ángeles de la Mañana sufrirá la baja de una panelista desde el próximo lunes. El anuncio se dio luego de una noticia que sorprendió a todos los televidentes.

Es que Karina La Princesita había sido anunciada como la nueva "angelita" del ciclo de El Trece, pero este jueves se reveló por primera vez que no se trataba de un puesto fijo sino de un lugar como invitada.

El engaño sobre las condiciones en que la jurado del Cantando 2020 se sumó a LAM fue pergeñado por el propio conductor, Ángel de Brito, quien quiso generar mayor revuelo al ocultar esa parte de la noticia. De hecho fue el propio periodista quien reveló su jugada de marketing.

“Voy a blanquear ahora que Karina vino de invitada esta semana, era por una semana nada más, no es que la vamos a rajar, mañana es su último día. Lo acordamos así. Karina tiene las puertas abiertísimas para regresar”, anunció De Brito en medio del programa.

En ese momento, La Princesita también dio detalles de cómo ocultaron la sorpresa. “Cuando todas me decían ‘bienvenida’ yo les quería decir (que solo iba a estar una semana) pero dije ‘no voy a decir nada’”, apuntó la cantante, al tiempo que De Brito le respondió: “No claro, no me mates el misterio”.

Sin embargo, la despedida de Karina no será un programa más, ya que desde LAM tenían preparada otra sorpresa más. “Mañana se va a despedir del programa como panelista y tenemos sorpresa. Antes de irse va a cantar con un invitado especial”, anticipó el presentador del programa.

Sin embargo, el lugar de La Princesita no quedará vacante, sino que habrá otra nueva "angelita" sentada en ese sillón. “El lunes va a venir otra persona”, indicó De Brito, que pese a la insistencia de sus panelistas no quiso revelar el nombre