Karina La Princesita contó detalles de su vida íntima y de la firma decisión que tomó

Karina La Princesita debutó con todo como panelista de 'Los Ángeles de la Mañana' y abrió su corazón revelando detalles de su vida privada.

La cantante de música tropical no se guardó nada en la conversación que tuvo con Ángel de Brito, conductor del ciclo, y sacó a la luz secretos que sorprendieron a sus fans.

Ángel de Brito se sorprendió por los looks con los que Karina La Princesita se viste en el «Cantando 2020«. «Karina estás pelando lomo a loco en el ‘Cantando’. Cada vez más corta la pollera», le dijo el conductor. Sin dudar, la artista tropical contestó: «Sí, como que cada vez quiero mostrar algo más y no me alcanza».

Tras ese pequeño intercambio, Ángel tuvo pie para la pregunta que siempre le quiso hacer a la cantante. «Karina, nunca te lo pregunté, ¿estás sola?», le consultó. «Sí, no estoy de novia. No quiero estar de novia. En todos lados digo algo distinto, ja. Miento, miento, ja. Doy un título, me divierte, después cambio y listo. No estoy con nadie. Estoy pensando en mí», aseguró Karina La Princesita, con una sonrisa muy pícara