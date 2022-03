Astrología China: éstas son las claves para alcanzar el éxito, según tu signo del zodíaco

Rata:

Debes tomar acción, trabajar en cambios. La energía te está diciendo si no te gusta cómo estás, lo que está sucediendo en tu vida, tienes que tomar el mando y realizar los cambios que sean necesarios.

La energía te dice relájate un poco, aprende a disfrutar. Entiende que cada paso en la vida merece también tener atención y disfrute.

No te estreses por las cosas que por ahí te preocupan y no lo merecen. No tengas demasiada preocupación, enfócate en lo que realmente es importante.

Es clave encontrar el equilibrio dentro de todo lo que estás vivenciando. Tanto en las relaciones y los vínculos, la familia, las amistades, tu pareja van a estar mejor si tú estás bien. Así que será la clave para mejorar cualquier situación o área de tu vida que estés tratando de mejorar. Tienes que hacer foco en los vínculos.

Buey:

Tienes que aprender a equilibrar las emociones y tu estado anímico. Es clave empezar a tratar de mantener el equilibrio. Si no lo logras, puedes verte envuelto en un mar de emociones, de sube y baja anímico desde donde te sientas desbordado.

Tienes que mejorar tu autoestima y controlar las emociones. Así que si estás en un bajón anímico, haz algo que te divierta y que te ponga arriba con tu energía.

No dejes que te tiren malas vibras o que alguien te manipule. Cuando te encuentres vulnerable, aprende cómo a cubrirte de malas energías.

Si sientes que te tiraron malas vibras te recomiendo que con energía remover hagas la limpieza energética y saques las malas energías de tu casa y de tu cuerpo. Límpiate, energéticamente y renuévate.

Tigre:

Tienes que abrirte a nuevos proyectos, cambios, nuevas oportunidades. ¿Qué estás haciendo signo Tigre con tu tiempo? Atención con perder tiempo y desperdiciarlo, es clave la energía para ti en este mes y durante este año. Así que no la desperdicies.

En temas de salud es importante que si tienes demasiadas situaciones a resolver y demasiados temas te van a terminar afectando.

Tienes que prestar mucha atención a tu salud, dedícale tiempo a todos los temas que tengas pendientes de salud. Si tienes un chequeo pendiente es tiempo de hacerlo. Esto te mostrará a qué área de tu cuerpo tienes que prestar mayor atención.

Siempre que hablamos de salud, hablamos del equilibrio de nuestros elementos. Cuando nuestro cuerpo está en desequilibrio enfermamos. Presta atención a las emociones, a tu vida y a los enojos que tienes guardados. Trabajar en soltar, eliminar.

Recomiendo que hagas pedidos para soltar broncas, enojos y rencores. Esto te va aliviar también. Actívate Tigre, no desperdicies tiempo y enfócate en todo lo que necesitas tener o hacer en tu vida. Importantísimo aprovechar el tiempo que es valioso.

Conejo:

Debes trabajar a nivel espiritual, a nivel equilibrio. Vas a empezar a cuestionarte cosas y eso te llevará a trabajar tu parte espiritual.

Se vienen tiempos profundos para el signo Conejo. Hay cosas que empiezan a revelarse.

En temas de salud la energía te dice que está todo bastante positivo. Así que es importantísimo mantener el equilibrio en las emociones.

Si te sientes un poco bajón, no pienses que la energía está mal. La energía está muy positiva para ti. Estamos viviendo energéticamente en el cielo ciclos de emociones fuertes que pueden que pueden movilizarnos. Tienes que tener en cuenta eso.

La energía está muy positiva para ti y tienes que aprovecharla esta semana. Debes enfocarte en que en todo lo que quieras lograr porque la energía está ahí para apoyarte y para ayudarte a que logres tu máximo récord en lo que estés queriendo proyectar.

Dragón:

Es tiempo de tomar conciencia, ser prácticos.

La energía te lleva a trabajar en encontrar el equilibrio. Hay muchas cosas en tu vida que necesitan un orden, un equilibrio.

Tienes que lograr el equilibrio justo entre yin y yang. Cuando las fuerzas están equilibradas logran que tu vida sea más armónica. Así que signo Dragón debes trabajar en ello.

Es clave encontrar el equilibrio, mejorar los vínculos, las relaciones, el trato y cómo te enfocas con cada una de esas relaciones. Es importante tanto en lo personal como a nivel laboral.

Está bueno que puedas abrirte y escuchar más.

Serpiente:

No tienes que hacerte problema, o bajonearte por cambios que no hiciste, por decisiones que no tomaste o por malas decisiones que hayas tomado.

Debes enfocarte, no importa lo que haya ocurrido en el pasado. Lo que importa es lo que hagas ahora para el futuro que deseas.

Esto es clave para ti signo Serpiente, no te enrosques con pensamientos, situaciones pensando cómo podría haber sido si fuese así o de otra manera. Demasiados pensamientos no te ayudan a mejorar, tu vida o esta situación. No pienses tanto y acciona más.

En cuestiones de salud van a estar jugando las emociones. Puede que también tengas muchos pensamientos, o te hagas malasangre porque sientes que perdiste tiempo, o por decisiones que no hayas tomado.

No te castigues, agradece dónde estás y de todo lo que puedes hacer. Esto es importante para ti signo Serpiente. Pensar en todo lo que quizás no activaste es un buen punto para enfocarte en un nuevo futuro y también en el presente. Menos pensamiento y más acción, esa sería la clave.

Caballo:

Tienes que trabajar muchísimo en cómo te relacionas, porque puede que te encuentres en un momento donde tengas enojos, alteraciones, estés nervioso. Estos nervios te pueden llevar a contestar mal y confundir a tu entorno. Hará que los otros te vean como una persona que está mal o que tiene muchos problemas.

Así que atención con el equilibrio de tus emociones, alerta a los cambios anímicos. Eso te puede encontrar desperdiciando tu energía. Debes cuidar tu energía, no desperdiciarla.

Debes tratar de no enojarte tanto o que no te afecten tanto. Si se te pasa rápido mejor. Recomiendo té de tilo para balancear un poco y encontrar calma.

Debes tener en cuenta tu estado emocional y anímico y lograr, tener mayores momentos de alegría. Eso te va a hacer bien, es clave esta semana.

No te no te dediques a desperdiciar tu energía, haz foco en todas las cosas que están muy propicias. Signo Caballo no debes olvidar que este año la energía está muy favorable para ti.

Cabra:

La energía te dice que no te olvides que cuando sales del corral o te animas a experimentar nuevos rumbos y arriesgas, la energía te ayuda. Puedes salir victoriosa Cabra, pero esto es solo si sales de tu zona de confort. Si te animas y te arriesgas a hacer cosas diferentes, a innovar.

Tienes que abrir las puertas del corral para experimentar un nuevo mundo, un nuevo rumbo y con éxito. Así que no te quedes en tu zona de confort.

En temas de salud la energía te dice que debes descansar, tomarte un break. Es momento de que aprendas a equilibrar entre trabajo y relax. Aprende a desconectarte, tomar un descanso cuando tu cuerpo te lo pida. Será clave para todo lo que necesitas avanzar.

La energía está muy propicia para avance, para crecimiento, no debes desperdiciarla. También la energía te habla de avances importantes, así que haz foco en lo que quieras avanzar.

También es importante tener en cuenta tus relaciones. Atención con los vínculos, tienes que mejorar este punto. Y eso te va a ayudar mucho con lo que tiene que ver con el trabajo, las relaciones a nivel pareja y los vínculos en general. Clave: empieza a trabajar en la consideración del prójimo.

Mono:

Semana de intuición. También de encontrar el equilibrio. Trabajar en tu parte espiritual.

La energía te dice que seas práctico para obtener resultados y también para avanzar. Es clave signo Mono que hagas foco porque hay muchas cosas positivas.

En temas de salud, el signo Mono lo que tiene que bajar es el nivel de estrés y también de ansiedad. Si estás bajo mucha ansiedad, queriendo que las cosas se den ya o encontrar esas mejoras que estás queriendo, relax. Ya van a venir, pero es clave que te encuentres bien.

Así que respira, practica yoga o relajación y tranquilo que van a venir estos cambios positivos a tu vida.

Es tiempo de agradecer y agradecer que las energías positivas te favorecen signo Mono así que no te preocupes demasiado, no te estreses.

Gallo:

La energía te dice no te compliques, deja a un lado todo lo que sea complejo. Tienes que encontrar la solución y lograr acuerdos, consensos y buen diálogo. La energía te acompaña.

Dile no a las complicaciones, no a los desacuerdos, no a las peleas y discusiones. Eso no te acerca a lo que quieres lograr. Cuando ves las cosas complicadas, relaja. Todo va a estar mejor, pero no te compliques. Ahí va a estar la clave.

La energía te dice a prestar atención a tu salud. Enfoca tu tiempo también en estar mejor. No te dediques solo a lo social, los vínculos o el trabajo.

También tienes que pensar en tu salud. ¿Estás teniendo hábitos saludables, estás haciendo actividad física? ¿Qué puedes hacer para mejorar? Ahí está la clave.

Debes trabajar en la claridad mental que te van a venir buenas ideas. Y estas ideas se pueden concretar y materializar para traerte mejoras económicas. Así que avanza, quítate miedos y complicaciones del camino.

Perro:

Tiempos muy positivos, las cosas empiezan a encaminarse. Situaciones que estaban confusas empiezan a aclararse y es una semana donde vas a sentir que las energías fluyen positivamente.

Tienes que trabajar un poco en tu forma. La energía te dice que tienes que estar atento a cómo te expresas. Debes ver cómo dialogas, cómo logras consenso.

Quizás si te guardas mucho todo lo piensas, lo que sientes esto luego hace que explotes. La energía te dice que no es necesario. Clave exteriorizar sin discutir o llegar a una pelea.

Es importante que digas lo que te pasa, si estás conforme o no. Si no lo haces te puede traer dolores de estómago y esto tiene que ver con tus broncas y tristeza guardadas.

Es clave también hacer foco y no desperdiciar la energía. Mejora las relaciones y los vínculos que tienes, esto también te va a favorecer muchísimo y te va a dar ánimo para que avances en todas las áreas de tu vida.

Cerdo:

Debes trabajar en tener claridad mental porque puede que estés con mucha incertidumbre, confusiones alrededor de decisiones que tengas que tomar. Necesitas aclararte, tener despejada tu mente para tomar decisiones correctas.

La energía te dice que los enojos, la ira y los maltratos te pasan factura. Atención si estuviste con enojos, tienes mucha frustración o ira. Debes ver cómo equilibras esto, cómo encuentras el equilibrio para que no te afecte la salud.

Cuando nuestro cuerpo está en desequilibrio, enferma. Así que es clave signo Cerdo que comprendas que debes siempre tratar de estar en equilibrio, o sea que esto puede traerte inconvenientes.

La vida te da muchos mensajes, son para evolucionar y para que seas una persona con mayor experiencia. Aprecia cada situación que te toca vivir o experimentar porque esto te hace ser mejor.

No veas la vida de forma negativa, vé la vida como una gran oportunidad y un gran aprendizaje para estar mejor.