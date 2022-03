Insólito: quiso hacer una denuncia por violencia de género y la acosó el mismo policía

El último domingo se vivió un nuevo hecho de violencia de género que terminó de la manera que pocos pensaban. Un policía fue detenido luego de que se propasara con la denunciante, quien en vez de tomarme la declaración hasta la invitó a salir.

Todo ocurrió en Tigre. Luego de ser víctima de un hecho de violencia por parte de su pareja, la mujer se dirigió a la subcomisaría del barrio Ricardo Rojas para hacer la denuncia correspondiente. Pero estando allí, el oficial subayudante de apellido Bogado se aprovechó de la situación de la joven de 21 años y se propasó.

De acuerdo a lo informado por una fuente judicial a Télam, el efectivo "la agarró de la mano, la abrazó, le tocó la pierna, le dio un beso en la mejilla y le dejó anotado en un papelito su número de celular para que lo llame para salir”. Tras el indignante episodio, el policía de 31 años fue detenido y la Dirección General de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad Bonaerense tomó la decisión de desafectarlo de la fuerza.

(Imagen Crónica)

También fue imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, de acuerdo a lo que impuso una de las fiscales de la UFI interviniente. Incluso se evalúa la conducta del acoso y se espera la decisión de la joven sobre instalar la acción penal para ver si le imputa algún tipo de abuso sexual simple.

Luego de la tremenda situación que vivió en la comisaría, la joven contó lo que ocurrió a sus familiares, quienes fueron directamente al lugar a increpar al oficial.

"Cuando yo le dije que no le quería dar el beso, él me dijo: ‘Dale, que no hay nadie. Tengo 24 años y no nos llevamos mucha diferencia de edad‘. Y ante eso me fui sola caminando a mi casa, que era lo que no quería. Haya pasado lo que haya pasado, en la comisaría nunca me tendrían que haber hecho eso, no tendría que haber pasado eso", declaró la joven horas después. La damnificada contó también que el policía le acercó un papel con su número de teléfono y hasta le pidió que le mandara un mensaje.

Finalmente la joven agradeció a la Comisaría de la Mujer. También contó que los compañeros del denunciado le pedían que “no los escrachen, que no son todos iguales”.