A otra cosa mariposa: cuáles son los signos que se 'reinventan' después de una ruptura amorosa

Una ruptura amorosa puede significar mucho dolor, en algunos casos, por mucho tiempo. Sin embargo la astrología asegura que las personas nacidas bajo algunos signos del zodíaco tienen una capacidad especial de "reinventarse" y rápidamente volver a ser felices.

¿Estás vos?, mirá la lista:

SAGITARIO

A Sagitario no se le puede controlar por mucho tiempo. La realidad es que, Sagi puede sentirse destrozado al principio de la ruptura, pero cuando abre los ojos y ve todo el futuro que le queda por delante remonta como nadie. Tiene mucha facilidad para ver el lado bueno de las cosas y hasta de sus peores momentos lo saca. Sabe que todo en esta vida es un aprendizaje que le ayuda a crecer como persona. Sagi no es una persona a la que le gusta perder el tiempo con cosas que ya no le van ni le vienen. Es de esas personas que siguen adelante sin problemas porque sabe que la vida está llena de sorpresas. Le encanta vivir al límite y pensar que le esperan miles de aventuras, le pone el corazón a mil.

LEO

El orgullo de Leo se verá muy lastimado después de una ruptura. Sin embargo, ese mismo orgullo es también el que le impulsará a seguir adelante más rápido de lo que cualquiera puede llegar a esperarse. Leo no es de esas personas que van a quedarse sentados en casa reflexionando sobre lo que ha podido salir mal en la relación, no. Leo es de esas personas que aprovechan el tiempo al máximo y viven su vida con pasión. Es una persona que sale a la calle a disfrutar de su nueva soltería y dejarse llevar por sus impulsos más fogosos. No se corta ni un pelo y hace lo que le da la gana en todo momento. No tiene a quien dar explicaciones, así que, Leo se centra en divertirse y dejarse llevar dependiendo de la situación. Es verdad que puede llegar a pasarlo mal con la ruptura, pero no le vas a ver llorando por las esquinas como a otros.

CAPRICORNIO

Cuando Capricornio está en una relación, sin ninguna duda hace todo lo posible para que la otra persona sea feliz, pero cuando esa relación se rompe, todo su mundo se le viene encima. Eso sí, Capri puede pasarlo muy mal, pero no es una persona que pierda el tiempo. Se toma el tiempo que necesita para superar el dolor, pero no se queda mirando a la nada durante mucho tiempo. Es una persona que prefiere centrarse en su presente y su futuro y trabaja muy duro para conseguir todo lo que se propone. No le gusta mirar hacia atrás porque sabe que el pasado no le va a solucionar nada. Capri es de esas personas que siguen adelante con facilidad porque no le gusta regalarle más tiempo a alguien que no ha sabido valorarle. Él solo comparte su vida con quien quiere, es decir, las personas que le demuestran que merecen la pena.

ACUARIO

Acuario no es una persona cruel y lo más seguro es que se sienta desbastado cuando una ruptura llega a su vida. Sin embargo, tampoco se pasa mucho tiempo suspirando por algo que ya no forma parte de su vida. Lo más seguro es que ponga sus sentimientos a salvo bajo llave, pero no tendrá problemas para seguir adelante. Es una persona libre e independiente y sabe perfectamente que no necesita a nadie para ser feliz. Acuario es una persona a la que le gusta aprender de todas las experiencias de su vida porque no le gusta perder el tiempo con nada. Le gusta vivir aventuras y hacer lo que le da la gana en todo momento por lo que no tiene problemas en superar una ruptura de forma rápida. Es único y especial y eso hace que todo el mundo se quede con la boca abierta con sus comportamientos. Acuario no deja indiferente a nadie.

GÉMINIS

Géminis puede ser una pareja leal, cariñosa y muy protectora, pero cuando llega una ruptura a su vida tampoco es una persona que pierda el tiempo. Le gusta reflexionar sobre lo que ha pasado, pero le gusta mucho más aprovechar el tiempo perdido y ponerse al día. No tiene miedo a probar cosas nuevas y se lanza a la piscina sin remordimientos. Géminis es de esas personas que disfrutan viviendo el presente y sin remordimientos. Antes de que nadie se de cuenta es probable que esté en otra relación. Le encanta la sensación de enamorarse, aunque es verdad que el compromiso le agobia un poco. Géminis es contradictorio, pero le encanta ser así, está orgulloso de ser como es y nadie va a hacerle cambiar de opinión. Es verdad que puede parecer una persona demasiado fría cuando hay una ruptura en su vida, pero tiene el corazón lleno de sentimientos que muy pocos son capaces de conocer.