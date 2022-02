Por el “aluvión de emigrantes” Fernández le respondió a Macri con un hilo de Twitter

Mauricio Macri reapareció en sus redes sociales para criticar nuevamente al gobierno nacional e inmediatamente obtuvo respuesta. Fue el mismo presidente Alberto Fernández quien utilizó un hilo de Twitter de la vocera presidencial, Gabriela Cerruti para responderle a Macri.

“No llama la atención que Mauricio Macri haga una declaración de principios basada en un editorial de La Nación. Lo insólito es que no repare en que las cifras son del 2019, cuando él era presidente”, indicó Cerruti en su primera publicación, retuiteada por el presidente. Y continuó “no es cierto que hayan cifras reales ni estadísticas que hablen de un éxodo de argentinos. Ese relato en el que insisten algunos espacios políticos y medios sólo busca generar desánimo y minar nuestra autoestima y la confianza en nuestro futuro”.

Quien también cuestionó a Macri fue la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, quien en la misma red social cuestionó los datos brindados por el ex presidente. “Al día de hoy, los únicos datos oficiales se obtienen de la declaración jurada migratoria que implementamos el 7/9/20. No hay datos oficiales previos. El promedio diario de personas que salieron y no volvieron por 1 año durante el macrismo es de 164 x día”, escribió.

Luego, agregó: “Mientras que al tomar los datos de la declaración jurada migratoria, el promedio diario de personas que consignaron mudanza es de 78 por día. Menos de la mitad. Esta es la información oficial. Dato mata relato”.

Fuente: Con información de Infobae