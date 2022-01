Sin Agua Negra, reabre el Paso a Chile para turistas después de dos años

Este martes 4 de enero, a partir de las 12 del mediodía, volverá a abrir el Paso a Chile para turistas a través del complejo Los Libertadores, también conocido como Paso Cristo Redentor. Será la reapertura después de dos años cerrado para fines turísticos, ya que desde que cerró por motivos de pandemia y Covid-19 nunca volvió a habilitarse hasta hoy. Si bien el pasado 30 de diciembre el Gobierno argentino había habilitado el paso sanjuanino Agua Negra mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno chileno sólo habilitó el paso fronterizo que une Mendoza con Valparaíso.

La medida del gobierno chileno se da en un contexto global de preocupación por la nueva ola de Covid-19 en el mundo. Días atrás, el ministro de Salud Enrique Paris había comunicado la decisión de postergar la apertura de otras cinco fronteras debido a la situación epidemiológica: Agua Negra, Pino Hachado, Cardenal Samoré y Dorotea, limítrofes con Argentina; y Chacalluta al norte, con Perú.

Se pospone apertura de los siguientes pasos fronterizos

? Chacalluta

? Agua Negra

? Pino Hachado

? Cardenal Samoré

? Dorotea

Solo se realizará la apertura del PASO LOS LIBERTADORES ?



Más información en https://t.co/hHzVZ6Pnd9 #FronterasProtegidas pic.twitter.com/MkHbCR9vy3 — Salud Responde Chile (@Salud_Responde) December 30, 2021

Sobre la apertura de otros cruces, la Unidad de Pasos Fronterizos sólo se limitó a decir que se habilitarán “cuando mejoren las condiciones sanitarias”, en respuesta a un usuario en la red social Twitter. En tanto que en el comunicado, concluyó: “Hoy más que nunca es importarse cuidarse del coronavirus, por lo que es necesario que se cumplan con todas las medidas sanitarias solicitadas y el ingreso sea lo más expedito posible.”

La Unidad de Pasos Fronterizos (UPF) del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile informó que “podrán ingresar todos los chilenos residentes, no residentes y extranjeros bajo estrictas medidas sanitarias en la entrada a Chile”, en referencia a una serie de medidas que deberá cumplir cada turista que quiera ingresar al país trasandino. En primer lugar, “todos quienes quieran ingresar a Chile deben contar con un PCR negativo 72 horas antes del viaje”, además de homologación del carnet de vacunación, un seguro médico de viaje con monto de cobertura por 30 mil dólares, y la declaración jurada del viajero (disponible en www.c19.cl.)

Una de las novedades más importantes tiene que ver con el horario para cruzar por el paso fronterizo, ya que la aduana no estará habilitada en el horario de verano que anteriormente era habitual. En este caso, no funcionará las 24 horas para los extranjeros no residentes, sino que tendrá el régimen invernal de 8 a 20 horas. Sólo el transporte de carga tendrá habilitado el cruce las 24 horas del día. Hasta esta reapertura del Paso Cristo Redentor, la única manera de ingresar y salir de Chile era por la vía aérea.

(Con información de Los Andes)