Imagen viral: estacionaron mal frente a su garage y dejó una carta con un "regalito" desagradable

Estacional mal frente a un garage es sin dudas una de las peores costumbres que tienen los argentinos. Y hay personas que frente a esta situación pierden la paciencia y reaccionan. Es así como ver rayones, carteles, palabras escritas con aerosol y muchos "regalitos" terminan siendo una costumbre para desahogarse.

Una de estas reacciones tuvo como protagonista a un vecino de Salta. Alguien le estacionó el auto frente a su garage, por lo que estaba bloqueado el ingreso y egreso a su vivienda.

Cansado de esta repetitiva situación, el hombre tomó cartas en el asunto y desparramó yerba por todo el parabrisas del vehículo, donde también le dejó un mensaje escrito.

No bien se observa la foto, lo primero que parece es un “regalo escatológico”, al mejor estilo Relatos Salvajes. Pero el dueño de la casa no fue tan lejos. La imagen resultará de gran disgusto, aunque lo cierto es que no es más que yerba vieja.

En el parabrisas del auto también había una carta en papel, con un mensaje (estaba escrito por completo en mayúscula) que decía: “Cochera privada. No se puede estacionar. Cualquier problema llamar al...”. Si llamó o no el dueño del auto a ese número no se sabe, pero el vecino parecía dispuesto a seguirla personalmente.

Como suele ocurrir, el hecho levantó la polémica en las redes sociales y se hizo viral.

(Fuente: TN)