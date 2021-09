Una mujer denunció que el vecino ahorcó a su hijo de 12 años por jugar al "ring raje"

En Twitter se viralizó una publicación de una mujer que contó el tremendo episodio que vivió su hijo de 12 años luego de jugar al "ring raje" en la casa del vecino. La situación terminó en una denuncia penal.

La usuaria Fiamma (@Fiiaammaa) fue quien publicó este tuit viral (que rápidamente alcanzó los 66 mil "me gusta"). Ella contó: "¿¿¿Quién no jugó rin raje alguna vez??? Me ahorcaron a mi hijo de 12 años a plena luz del día después de correrlo hasta el anfiteatro, le dejaron los 4 dedos marcados en el cuello y apenas puede tragar. ¡¡¡¡Por tocar una puerta y salir corriendo!!!! ¿¿¿Pero qué mierd... les pasa???".

Luego, la madre del menor explicó que "hice la denuncia correspondiente, lleve a mi hijo al hospital a constatar las lesiones por qué coincido totalmente con lo que decís, en todo caso le pedís el nombre de los padres, me llaman y me ocupo de tomar cartas en el asunto. Un DESQUICIADO HDRMP".

Siguiendo la historia, la mujer contó que fue hasta la casa del agresor y "le pregunté si nunca había jugado rin raje y ¿Quién se creía para tocarme el pibe? ¿Qué cuántos años tenía él? Porque mi hijo tiene 12. Y dije no, sabes que voy a denunciarte. Quien dice en la casa no haga lo mismo con otros menores".

Finalmente la denunciante detalló que la casa donde ahorcaron a su hijo es la casa de un compañero de la escuela. Y argumentó que su hijo hizo ring raje con el fin de que el amigo saliera a la vereda.

(Fuente: Crónica)