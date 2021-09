¡Grrrrr!: estos son los signos más antipáticos

Por la vida pasan personas que son la alegría andando y otras que mejor no cruzárselas si uno no quiere asumir un gruñido.

A continuación te contamos cuáles son los signos que sin ser malas personas suelen destacar por su antipatía.

Escorpio

Los Escorpio no son precisamente las personas más sociables. Por el contrario, su círculo de amigos suele ser reducido y hay una razón para ello. Las personas nacidas bajo este signo tienen un sexto sentido para detectar gente hipócrita.

Es por esto que cuando se dan cuenta que alguien no es de fiar, se convierten en seres antipáticos que no paran de hacerle saber a esa persona que no es de su agrado. Lo harán a través de comportamientos y expresiones que pueden llegar a ser hirientes.

Cáncer

Aunque muchas veces no es evidente, los Cáncer son personas cerradas a conocer gente nueva. Al momento de relacionarse con un desconocido, la actitud de las personas nacidas bajo este signo puede ser muy distante y fría.

Los demás los calificarán de antipáticos pues no ocultarán su desagrado y desdén. Si luego de un tiempo deciden que definitivamente no confían, serán aún más transparentes con sus sentimientos de rechazo y repudio para que todo el mundo lo sepa.

Virgo

Los Virgo pueden llegar a ser hirientes debido a su antipatía. No confían rápidamente en los demás y los ponen a prueba con mucha frecuencia. Es por esto que se ganan la fama de antipáticos, pues pareciera que son malintencionados y que siempre están juzgado a los demás.

Si alguien no les cae bien, los Virgo no se pondrán con aguas tibias. Al contrario, de forma determinada harán saber su posición para que no quede duda de cuáles son sus sentimientos reales.

Capricornio

De pocos amigos y con limitada preferencia a conocer nuevas personas, la mayoría de los nacidos bajo el signo de Capricornio saben que son antipáticos y no se molestan en disimularlo. Los desconocidos y los que les caen mal son objeto de tratos distantes y de rechazo.

Sus muestras de desagrado y repudio son ilimitadas; pueden ir desde comentarios hirientes hasta desaires en frente de otras personas. Sin embargo, cabe resaltar que controlan este sentimiento cuando se encuentran en un entorno laboral.

Fuente: El Espectador