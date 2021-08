Estos son los 5 signos que van a perder la cabeza por amor esta semana

Luna peligrosa, luna de amor. Luna lunera dirían los niños, pero no. Se trata de una ascendente sobre algunos signos del zodiaco durante esta semana, en la previa del inicio de septiembre que cambiará por completo la vida de algunas personas dependiendo su sino zodiacal.

Pero vamos al punto. Según los especialistas en astrología la Luna en conjunción con Neptuno promueve ilusiones, sueños y fantasía, y este es un momento súper especial para los signos del zodíaco Tauro, Piscis, Leo, Virgo y Cáncer.

Prestá atención para no “perderte en el amor” si sos de alguno de estos signos:

Tauro: Estás completamente desanimado por el amor y todo lo que trae, y la persona con la que estás involucrado actualmente (que podría ser tu pareja establecida o tu nuevo enamoramiento) es el punto focal de todos tus buenos pensamientos. Una buena, y si no lo estas es el momento indicado para librarse a encontrar una persona para el amor.

Cáncer: Se trata de un enamoramiento que te tiene dando vueltas; la Luna en conjunción con Neptuno, en tu caso, se trata seriamente de enamorarte, como un loco. A pesar de que pasas mucho tiempo estando solo, perdido en tus pensamientos y, a veces siendo un poco negativo, si tienes la oportunidad de salir del funk de la vida cotidiana, te agarras y lo haces que el mundo sea todo tuyo.

Piscis: No te toma mucho tiempo subirte al tren del amor cuando tienes la oportunidad. Y parece que la gran operación está aquí para ti, ahora mismo. Con la Luna en Conjunción Piscis te hará vivir en visión de túnel, es decir, solo tienes ojos para 'esa persona'.

Leo: definitivamente este es tu mes en la vida. Agosto llega a su fin y sobre el 24 de agosto esta conjunción marcará un antes y un después en tu mirada del amor. Pero cuidado, puede transformarse en amor propio y no de alguien más, ya que los leoninos son los reyes del ego y pueden utilizarlo a su propio favor.