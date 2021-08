Habló Carrió tras ser denunciada por festejar su cumpleaños con 70 invitados en cuarentena

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, habló luego de ser denunciada por violación de las restricciones ante la crisis sanitaria causada por el Covid-19. La dirigente es acusada de festejar sus 64 años con 70 invitados en diciembre del 2020. Aseguró que lloró al enterarse de la presentación en Justicia y dijo que pensó en irse del país. Arremetió contra el kirchnerismo.

La cofundadora de Juntos por el Cambio se defendió de la denuncia radicada el viernes por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten. “Si alguien cumplió estrictamente con la cuarentena decretada por el gobierno nacional, fue ella”, dijo.

“Mi cumpleaños fue al aire libre, había gente de 80 años, no fue un cumpleaños de políticos, lo hice consultando con el intendente de Capilla del Señor. Todos vinieron testeados. El cumpleaños de diciembre del año pasado fue público y hubo fotos en todos los diarios. Ayer me sentí muy triste”, señaló Carrió.

Los invitados eran todos de renombre en el arco político nacional. Por ejemplo, asistieron: el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, el ex ministro de Economía Alfonso Prat Gay, y su vice, Pedro Lacoste, el ex diputado Adrián Pérez y Mario Quintana, ex vicejefe de Gabinete, Maximiliano Ferraro, y los diputados nacionales Juan Manuel López, Toty Flores, Paula Oliveto, Mariana Zuvic, Mónica Frade, Marcela Campagnoli, Carmen Polledo, Pablo Torello, Lucila Lehmann y Mariana Stilman. También la senadora bonaerense Elisa Carca y el legislador porteño Agustín Forchieri, vicepresidente 1° de la Legislatura. Concurrieron además varios referentes de la UCR: Mario Negri, jefe del bloque de diputados; Daniel Salvador, ex vicegobernador de María Eugenia Vidal y actual titular del radicalismo bonaerense y el ex embajador en Uruguay de Cambiemos Mario Barletta.

Carrió apuntó contra el kirchnerismo por la denuncia. "Yo no soy golpista, le pido al Gobierno y a los kirchneristas, que respeten la vida privada de los ciudadanos, sobre todo de aquellos que hemos acatado todo", indicó.

La denuncia de Kalbermatten también involucra al ex presidente Mauricio Macri. Fue presentada en los tribunales de Comodoro Py por el abogado, quien dijo que "es contra ambos, por incurrir en la violación de los artículos 205 y 239 del Código Penal".



El abogado explicó, en ese sentido, que uno de los artículos está referido a la violación de las medidas "para evitar la propagación de la pandemia y el otro, por desobediencia; porque hay una norma que restringió estas circunstancias".

"En el caso de Macri, volvió de Europa el 9 de agosto, después de estar 43 días, y no solo dio un domicilio en el cual no fue encontrado. Hay un acta del ministerio de Salud de Buenos Aires que dice que no estaba en el lugar, sino que además fue a un programa de televisión", explicó.