En una entrevista a fondo, Fernández habló del cannabis, la pandemia, Cristina y la gestión

Este miércoles, el presidente de la Nación, Alberto Fernández,concedió una extensa entrevista al programa Caja Negra, que se por Youtube. El mandatario dejó varias definiciones interesantes.

Pandemia y gestión

Sobre el contexto de la pandemia actual, Fernández explica: "La verdad es que hay muchos testigos de la historia, todos son testigos de la historia, pero el que estuvo en el lugar que me tocó estar fui yo. Y es un lugar difícil. Le decía a Cristina: 'Yo no sé si en mi vida volveré a vivir dos años tan difíciles como estos, porque vos te sentís definitivamente el dueño de la situación, el que tiene que poner la cara, el que tiene que manejar el barco, el que tiene que poner todo, te hace responsable de todo'".

"La verdad es que yo tengo la íntima tranquilidad de que dejé todo. Todo lo que pude poner lo puse. Mi día empieza a las siete y media de la mañana y termina una o dos de la mañana. Y eso se nota en las ojeras, en el cansancio, en la gordura, porque la ansiedad a veces va por ese lado y siento que en un escenario muy difícil, porque en un mundo que se dio vuelta de la noche a la mañana, nosotros pudimos poner de pie una Argentina que estaba fulminada", sigue.

Asimismo, confiesa que tiene esperanza de que, promediando su mandato, podrá "compensar esta sensación de ser el presidente de la pandemia". "Creo que los años que vienen son años de salida, van a ser años mejores. Vamos a poder terminar de poner en orden lo que tenemos que poner en orden y vamos a poder crecer como aspiro a que crezcamos desde el primer día", sentencia.

Marihuana

“Tenemos que pensar y abrir un debate en algún momento sobre la legalización de la marihuana”, señala Alberto Fernández. “Si el alcohol y el tabaco son legales, ¿por qué la ilegalidad está en la marihuana?”, insistió en su planteo el mandatario.

“Mucho más daño hace el alcohol entre los chicos y nadie se ocupa. Los que pagan por el consumo de marihuana son los consumidores, que no son los causantes del problema”, analiza Fernández y al mismo tiempo explicó que la lucha debe pasar por la persecución de los distribuidores para el consumo.

Sin embargo, el Presidente, que mostró un discurso a favor de que el cannabis sea legal, no brinda definiciones sobre si esto será impulsado durante su gobierno y prefirió analizar el panorama completo, aunque se mostró abierto al debate: “Hay algunas cosas sobre las que no tiene mucho sentido que discutamos a esta altura. Primero, que el consumo de marihuana se ha expandido, que muchos jóvenes lo consumen. Eso es cierto. También es cierto que la marihuana es nociva, que como toda droga genera perjuicios a la salud”.

Cristina

“En lo personal. Cristina es muy importante para mí. Cristina tiene algo que ver con con algo humano. Yo a la familia Kirchner la quise mucho, siempre la he querido y durante 10 años estuve peleado con la mujer de Néstor. Y eso para mí fue un dolor incalculable. Te lo garantizo. Yo creo que gran parte de mi enojo lo sostengo porque políticamente había cosas que no me gustaron. Pero a mi me dolía mucho estar enojado con Cristina. Me dolió siempre mucho”.

“Entonces yo le doy un lugar singular porque nos reencontramos y ella confió en mí. Y jamás la voy a defraudar. Jamás. Entonces ella tiene para mí humanamente, en mi presente, un lugar preponderante, no puedo negarlo”.

