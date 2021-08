Atención: Mercurio opuesto a Júpiter pondrá en peligro las amistades de estos signos

La presencia de Mercurio opuesto a Júpiter abre una ventana de desavenencias entre personas y puede llegar a provocar la pérdida de amistades.

A continuación te presentamos los signos que tienen que tener cuidado para que esta situación astral no le juegue una mala pasada.

Cáncer

Ya eres uno de los signos más sensibles del zodíaco y lo último que necesitas es que alguien desafíe tu sentido de seguridad en lo que respecta a la amistad.

Estás a punto de tener un desacuerdo con un amigo; normalmente, esto no es gran cosa. Ustedes son amigos, y los amigos discuten de vez en cuando, eso es lo que sucede.

Entonces, Mercurio opuesto a Júpiter entra en escena y, de repente, te sentirás ofendido por tu amigo, insultado por su descaro. Tu frase y sentimiento serán: ¿Cómo es posible que me digan algo así?

Lo que sea que tu amigo diga o haga es algo que tendrás que sopesar por su importancia: ¿es realmente un demonio tan cobarde por no estar de acuerdo contigo, o quizás estás malinterpretando sus intenciones? Ahí es donde interviene la parte del ego para asegurarse de que arruines la amistad de forma permanente.

No puedes volver atrás y el orgullo no te lo permite, así que dejas que la amistad termine. Kaput. Eso es. Y todo porque simplemente no querías escuchar lo que tu amigo tenía que decir.

Virgo

Que las amistades se desmoronen no es nada nuevo; de hecho, ha sucedido tantas veces antes, que estás un poco acostumbrado. Lo peor es que lo esperas, y esa 'vibra' impregna la atmósfera.

Entonces, cuando tu amigo muestra la más mínima independencia, lo tomas como una señal; están a punto de irse porque: A. No te soportan, B. No harán las cosas a tu manera, o C. Son una estúpida caca y tú eres la única persona inteligente y sensata en todo el mundo.

Tu ego se está saliendo de control, Virgo. Tiendes a asegurarte de terminar sin amigos porque estás tan a la defensiva que aterrorizas a todos los que te rodean; la verdad es que nadie quiere estar más cerca de tu ego.

Tienes tanto para dar y compartir y, sin embargo, eliges aislarte y defender ... pero ¿qué estás defendiendo? ¿Tu derecho a estar solo, siempre? Amas a tus amigos, los necesitas y ya es momento de que te des cuenta.

Durante este tránsito, vas a hacer eso de nuevo, lo que siempre te hace terminar estando solo: vas a rechazar a un buen amigo, de plano, sin explicación.

Escorpio

Las amistades son sagradas para ti. El único problema contigo y con las amistades es que te gusta controlar a tus amigos y, la mayoría de las veces, a tus amigos no les importa, porque les agradas y no les importan tus sugerencias.

Lo que no esperas es que ellos, o un amigo en particular, desafíen tu "autoridad". Y eso es exactamente lo que va a suceder; sin embargo, tu amigo ciertamente no siente que te esté 'desafiando' per se; de hecho, piensa que esto es parte de una amistad normal y saludable.

Es posible que no se hayan dado cuenta de que tienen un temporizador contigo, donde esperas el día para tirarlos con el resto de la basura de tu vida.

Entonces, gracias a Mercurio opuesto a Júpiter, serás tú quien sea arrojado a la basura, porque eres tú quien llevará la situación demasiado lejos.

Si pensabas que tu amigo era un dron sin sentido, estabas equivocado. Esta es una buena lección que debes aprender para el futuro: trata a las personas con respeto y ten paciencia con los amigos; ellos tienen valor. No son basura. Aprende y se más feliz.

Fuente: Terra