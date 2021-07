Abrí bien los ojos: estos tres signos serán los más afectados por el 'vértice de Géminis'

EL 'vértice de Géminis' es un fenómeno que brinda información a través de situaciones en las que las personas cometen errores.

Hay que estar muy atentos para superar esta etapa y que los consejos sean reconducidos para mejorar el día a día, en especial de los siguientes signos que serán los más afectados.

Tauro

¿Listo para humillarte, Tauro? Mira, no es como si el universo lo tuviera planeando todo para ti, es que el Vértice en Géminis no quiere que sigas de la misma manera que has estado sin recibir una lección directa.

La parte más dura es que realmente lo estás haciendo bien, has trabajado tan duro para volverte inteligente e intuitivo; te has ganado el derecho de llamarte a ti mismo "un experto", hasta que, por supuesto, se demostrará que estás completamente equivocado, públicamente y probablemente de una manera humillante.

Un ejemplo podría ser: aprendes algo. Lo aprendes bien, pero no 'tan' bien.

Tomas tu conocimiento y finges que eres el experto; sin embargo aparecerá alguien que va a desafiar tu experiencia y terminará dejándote en ridículo. ¡Hola lección de humildad!.

Para que la situación no sea tan complicada, te recomiendo que, si tienes algo de tiempo, refuerces lo que sabes y sigas estudiando. O bien, mejor dejas esa actitud testaruda de ser infalible y aprendes a escuchar con la mente abierta.

Géminis

Nadie sabe cómo enredar una conversación o la emisión de un mensaje como tú, lo cual es irónico porque tu planeta regente, Mercurio, gobierna el habla y los actos comunicativos. La predicción para ti en este vértice es que vas a asistir a una especie de reunión pública donde un orador da una conferencia.

Verás entonces que todos van a estar agradados con lo que escuchan, por lo que a propósito vas a realizar algún comentario disidente, sólo para ir contra la corriente; solo para mostrarles a todos que piensas de forma original y que tenías razón desde el principio.

Entonces, ¡boom!, todo se derrumbará sobre ti. Te harán ver, con argumentos muy sólidos que estás en un gran error y que las personas que contradijiste tenían toda la razón. Lamentablemente tus palabras te convertirán en el paria del grupo.

Te gusta estar con otras personas y quieres agradarles, pero este movimiento arrogante y frívolo tuyo está a punto de hacer que te ubiquen en la lista de "personas que tratamos de evitar".

Mi recomendación para ti, Géminis es que, si vas a opinar, pienses y respires siete veces siete las cosas, antes de emitir cualquier opinión ya que a veces hablas con demasiada ligereza, sin medir las consecuencias. Lamentablemente para ti, esta ligereza te va a poner en una posición difícil. Trata de usar y potenciar tu empatía.

Libra

¿Te acuerdas de esa habilidad tuya que es casi infalible para complacer a la gente? Pues ahora puede aparecer en la lista de cosas que "te esfuerzas demasiado" por hacer.

El vértice en Géminis va a interrumpir tu manera naturalmente exitosa de tratar con las personas, haciéndote parecer agresivo, ególatra y fuera de lugar.

Tus intenciones son maravillosas, pero la verdad es que tus buenas intenciones no le van a importar a nadie ya que quienes te rodean no quieren ser complacidos por ti ya que piensan que, como dijeron Los Prisioneros: "Nunca quedas mal con nadie".

n otras palabras, Libra, tienes buenas intenciones, pero a veces presionas demasiado para mantener la fiesta en paz, incluso en los momentos en los que es importante enfrentar los conflictos para llegar a un acuerdo que es absolutamente necesario.

Recuerda, este vértice afecta las comunicaciones, y tú eres brillante con las palabras, pero puede que no seas tan bueno cuando se trata de leer las intenciones sociales.

Mi recomendación para ti es que aprendas a lidiar con los conflictos porque son inevitables, necesarios y beneficiosos para adquirir experiencia, para llegar a consensos y avanzar. Además, tienes que aclarar quién eres y dónde estás. Es fundamental tener una postura en la vida en la cual ubicarse para avanzar. A veces hay que tomar partido, cuando ser neutral sólo resta.