Imputaron al policía que le disparo a Chano Carpentier

Chano Charpentier fue baleado en las primeras horas del lunes por un policía que respondió al llamado de la seguridad privada del country donde vive el cantante.

Charpentier habría estado en medio de un brote psicótico, y su madre pidió ayuda a los vigiladores privados.

La primera información señalaba que el suboficial ayudante Facundo Nahuel Amendolara le habría disparado al artista porque este lo habría amenazado con un cuchillo para cortar pan.

El disparo fue a corta distancia, por lo que se supone que Charpentier lego a acercarse peligrosamente al efectivo.

Algunos testigos, a pesar de que no presenciaron la situación, aseguraron que no medió ataque de parte del ex líder de Tan Biónica, por lo que el agente habría hecho un uso excesivo de la fuerza y del arma que potaba.

La justicia investiga le hecho y cambió la carátula del caso a "averiguación de ilícito”, por lo que imputó a Amendolara.

Como consecuencia del balazo, Charpentier se debate entre la vida y la muerte tras una intervención quirúrgica en la que le extirparon un riñón, el bazo y parte del páncreas.