Por eso vete... y cierra la puerta: éstos son los peores signos a la hora de una discusión

Conocé a los peores signos del zodíaco a la hora de mantener una discusión.

PUESTO 5: SAGITARIO

Parten de una base simple: ellos tienen la razón y ningún argumento los convencerá de lo contrario. Pero plantean una lucha inteligente, nada agresiva y muy astuta en sus argumentaciones. Eso sumado a su terquedad hará que cualquier discusión que tengas con ellos sea un partido de ajedrez.

PUESTO 4: CÁNCER

Sus discusiones están planteadas desde un punto de vista emocional. Ellos saben pegar, sutilmente, donde más le duele al otro y su memoria siempre será un aliado. Por eso sacarán algún dicho o situación del pasado que ni su contrincante recordaba para dejarlo mal parado. Además se toman todo muy a pecho.

PUESTO 3: TAURO

No saben mantener discusiones, porque ellos ¡llevan adelante verdaderas cruzadas!. Cada vez que pelean es de vida o muerte Y deben ganarlas para comprobar y dejar establecida una suerte de verdad universal. También piensan que discuten en nombre de toda una generación que los apoya y piensa como ellos (un flash muy raro).

PUESTO 2: LEO

Agarrate porque ellos discuten sin piedad. Si arrancan, no paran. Y nadie sabe en qué puede terminar una discusión con ellos. No les importa llevar la discusión a las consecuencias más graves, nunca se guardan nada ni muestran debilidad. No son rencorosos, pero sí se ponen insufribles cuando se enojan.

PUESTO 1: ESCORPIO

Si vas a ponerte a discutir con las personas de este signo es necesario que sepas tres cosas: debes tener carácter, paciencia y...¡tiempo!. Es muy difícil que una discusión seria con ellos no termine en pelea o distanciamiento por un largo tiempo. Por supuesto, es imposible una discusión razonable, siempre será en los términos más fuertes.

(Fuente: Diario Uno)