La bomba cordobesa: ¿por qué esa provincia es un obstáculo para terminar con el coronavirus en Argentina?

El magister en Salud y docente universitario Oscar Atienza hizo explosivas declaraciones sobre el status sanitario de la provincia de Córdoba, y la decisión de casi la mitad de su población.

“La prédica anti-vacuna puede hacer mucho mal. Ya hizo mucho mal. Hay que comprender que, si la gente no se vacuna y se contagia, se puede morir. Que esto es de vida o muerte. Y si hay un 41 por ciento de cordobeses que ni se anotaron todavía para vacunarse; si no se vacunan por uno u otro motivo; no alcanzaremos la inmunidad de rebaño y como provincia perjudicaremos al país”, apuntó el científico.

El 41% que aún no se quiere vacunar que refirió Atienza representa a 1.139.189 habitantes. El número total de cordobeses es de aproximadamente 3.600.000, y casi dos millones recibieron una o dos dosis.

Atienza guarda expectativas favorables sobre el plan nacional de vacunación, pero alerta sobre el peligro cordobés: "Creo que entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre, la Argentina llegará a la inmunidad de rebaño. No así Córdoba. Porque para llegar a esa inmunidad tendríamos que tener a un 75 al 82 por ciento de cordobeses vacunados. Y ese 41 por ciento que no se inscribió o no se quiere vacunar, hará que aquí todo se complique y terminaría complicando la situación nacional".

Para el experto, la situación es más grave porque Córdoba "es una provincia ubicada en el centro del país, una provincia de visita y de paso que se volvería un reservorio de virus que haría que la circulación de la covid en sus variantes continúen circulando".

Atienza recordó que en la provincia mediterránea "se detectaron de entrada las variantes nuevas: la Manaos (de Brasil) el 24 de marzo (de 2021), y la Epsilon (de California), el 3 de julio, en tres pacientes de Río Tercero".