Un día te quieren, al otro no: conocé a los signos del zodíaco más cambiantes

Según la astrología hay cuatro signos del zodíaco que son los más cambiantes de todos. Ni ellos mismos saben lo que quieren, entonces un día te dirán que sí, otro que no; un día te quieren, al otro no.

Así que te contamos en esta nota cuáles son y te vas preparando si quieres lidiar con ellos.

Escorpio

Están llenas de intensidad e impulsividad, una combinación que puede hacer que pierdan el control. Son demasiado apasionados y quieren dejar claro que no están de acuerdo con algo. Se les nota en la forma de hablar y en cada uno de sus gestos. Tienden a alejarse.

Aries

A ellos les costará disimular sus cambios de humor. Cuando se enojan son capaces de dejar todo tirado. Es muy cambiante, pero también tiene el valor de doblar su orgullo y pedir disculpas cuando es necesario. Son personas que ven la vida como la mejor de las oportunidades y otras simplemente sienten que todo apesta.

Libra

No saben disimular cuando algo no les agrada. Los regidos bajo el signo del zodíaco de Libra muchas veces se sienten malhumorados y ni siquiera encuentran una razón. Es muy sensitivo, le afecta todo lo que pasa a su alrededor y terminan apropiándose problemas intensos. No puede evitar hacer como que no pasa nada y termina con lágrimas o la ira por los cielos.

Géminis

Ellos son los reyes de los cambios. Sabe muy bien lo que tiene problemas de ira, y puede pasar rápidamente de la felicidad al enojo. Es un signo muy versátil, no le teme al cambio y eso hace que sus emociones siempre estén en la cima. Muchas veces se guardan todo y prefieren mostrar una cara que no existe, pero llega un punto en que no aguantan más y todo sale a la luz.

(Fuente: ElCordillerano)