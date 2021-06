Complicaditos: estos son los signos que más cambian de humor sin explicaciones

1. Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Pregúntale a cualquiera que conozca a un Cáncer, cuál es el signo más temperamental y y te dirá, sin dudar, que es Cáncer.

¿Por qué los cánceres son tan 'delicados de piel'? Es porque sienten todo profundamente.

Un Cáncer que está de buen humor colmará de amor a sus seres queridos, pero un Cáncer de mal humor atacará o se irá solo para no lastimar a nadie más con su negatividad.

Lo bueno es que este signo del zodíaco se siente cómodo con sus estados de ánimo y expresando sus emociones. También son buenos para manejar los cambios de humor de otras personas.

Los cánceres son, con mucho, el signo zodiacal más melancólico.

2. Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Escurridizos como peces en el agua, es muy difícil saber en qué estado emocional se encuentra Piscis. Si lo viste recién contento y fuiste a buscar las botellas para celebrar a la cocina, es posible que cuando vuelvas, lo pilles hecho un mar de lágrimas, o contemplando la ciudad con melancolía desde la ventana.

Esto ocurre, no porque sean unos peces caprichosos, sino porque Piscis puede ser demasiado sensible, lo que hace que se pueda alterar su estado de ánimo en un instante a razón de una noticia que pasó en TV, un recuerdo, un mendigo que pasó por la calle.

El principal problema de esta característica de Piscis es que sus emociones a menudo los ciegan a la verdad. Tratan de sentir todo tan duro, que a menudo se olvidan de ceñirse a los hechos. Y lo peor es que a veces pueden llegar a ser autoflagelantes con sus sentimientos, lo que a veces los lleva en su intensidad, a tomar medidas drásticas y un tanto dramáticas.

Las cosas más pequeñas pueden desencadenar un temporal de lágrimas y enviarlos directamente a un vórtice de tristeza.

Ni siquiera importa cuán grande o pequeño sea el problema, lo que sea, puede cambiar instantáneamente su estado de ánimo.

Piscis además, no enfrenta bien los conflictos y es más probable que internalice un problema o una inquietud y que lo aborde directamente y sin ayuda, antes de que recurran a los demás. Detestan molestar, pero odian mucho más el sentirse impotentes y en las medidas que toman, cegados por la emoción, van y la cagan. Es así.

Afortunadamente, Piscis suele ser capaz de aprovechar y superar sus cambios de humor y usarlos como inspiración en sus procesos creativos y reflexivos.

Lo que puede ser un mal humor para ti, para Piscis será una oportunidad de expresión y lo cierto es que no les importa un cuerno el estropearle el día a los demás con tal de explotar y estrujar cada neurona.

3. Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Se sabe que Escorpio es el signo del zodíaco más emputado, pero ¿por qué Escorpio está siempre de tan mal humor?

Como Cáncer y Piscis, Escorpio es un signo de agua que siente las cosas con pasión y sus estados de ánimo reflejan esa intensidad.

Una cosa que es verdad acerca de un Escorpio es que se les nota demasiado cuando están de mal humor, está escrito en toda su cara y, sencillamente, les resulta imposible ocultarlo.

Dado que les gusta sentir intensamente, no es propio de ellos escuchar canciones tristes cuando están de mal humor, o hacer un entrenamiento de boxeo cuando se sienten enojados.

Los escorpio quieren que su estado de ánimo los impulse a la acción, ya sea en venganza por alguien que los lastimó o estar allí cuando alguien a quien ama los necesita.

4. Aries (21 de marzo - 19 de abril)

¡El Carnero no va a guardar sus sentimientos o sus estados de ánimo para sí mismo! Y si están enojados contigo, lo vas a oír.

Pero, ¿por qué Aries está tan malhumorado? Tiene mucho que ver con su actitud. Porque además de estar enojados, estarán decididos a vencerte en algún tipo de competencia de la que sólo ellos saben las reglas (porque ellos la inventaron) solo para mostrarte lo superiores que son.

Aries sabe que puede ser un plomo, por lo que no está por encima de pedir disculpas a todos después de haber sido poco amables con sus palabras y eso es algo bello y muy rescatable de Aries. Definitivamente es una característica que los enaltece.

Por muy intensos que sean los estados de ánimo de Aries, no duran tanto tiempo. Pasarán de sentir que su vida apesta, a sentir que no hay nada que no puedan hacer. En definitiva, son como la bencina. Se encienden tan rápido como se pagan y eso también está superbien porque no se vuelven un tormento.

5. Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Es un protocolo estándar para Libra que pregunte si su amigo o familiar está enojado con ellos. La respuesta suele ser no. Los libra temen haber molestado a alguien sin saberlo, y el miedo los devorará y afectará su estado de ánimo.

Pero, ¿por qué Libra está tan sensible? En realidad, Libra no quiere estar de mal humor, solo le pasa que está tan muerto de susto que terminan siendo un atado de nervios y por eso resienten todo, y eso incluye cosas que no tienen nada que ver con ellos.

Ponen gran parte de la carga de los sentimientos de otras personas sobre ellos mismos, y esa es una carga especialmente pesada. Y no, Libra, nadie está enojado contigo; de hecho, lo que sea que viste y creíste probablemente tenga muy poco que ver contigo.

6. Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

¿Por qué Géminis está tan irritado? Bueno, los Géminis no quieren deprimir a otras personas con su estado de ánimo, pero, desafortunadamente, parecen impotentes para ocultarlos.

Siempre que alguien le pregunta a Géminis si está de mal humor, por lo general responde que está bien y da un montón de razones como evidencia para respaldarlo; desafortunadamente, sus "razones" prueban por qué andan ladrando por la vida.

Los Géminis también tienden a ir a las redes sociales y despotricar hasta que la basura acumulada termina de salir y su ánimo ha encontrado algo de paz. Lo gracioso de Géminis es que, cuando regresa más tarde y lee lo que escribió, se siente expuesto y un poco avergonzado. Y eso, les cambia nuevamente el ánimo y sus berrinches son un círculo vicioso que no los deja de salir de ese estado iracundo en el que se encuentran.

Probablemente les iría mejor simplemente admitiendo que se sienten como se sienten, en lugar de tratar de hacer que parezca que siempre están felices. Tienen que aprender a lidiar con sus propias emociones e intensidades. Ser más reflexivos antes de disparar y quedar en ridículo.

Afortunadamente, aunque tienen mal genio, no son de los que guardan rencor durante mucho tiempo .