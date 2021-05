Los collares de melón: estos signos son los que menos se aguantan

Tienen actitudes que no sientan nada bien y suelen ser complicados a la hora del trato. Estamos hablando de los signos que menos se aguantan.

No significa que sean malas personas, sino que en el día a día se manejan de una manera que termina cayendo pesada en los demás.

Aparece en primer lugar entre los complicados el signo de Aries. Ellos son muy divertidos siempre que sigas sus reglas y cumplas con sus demandas. A estos representantes zodiacales no les importa la opinión de los demás y difícilmente analizan las consecuencias de sus actos. Nunca admitirán un error. Cuando tienes problemas con uno de ellos, olvídate de intentar hablar.

En segundo lugar se ubica el signo de Escorpio, que destaca por tomar lo que quiere cuando le apetece y cuidado con el que se interponga en su camino.

Los de este grupo tienen una tendencia a ser dominantes en extremo. Cuando están celosos o resentidos no escucharán razones y lo mejor es mantenerse lo más alejado como sea posible. Si uno de ellos cree que lo traicionaste de alguna manera, no habrá discusiones, simplemente te sacará de su vida y preparará una terrible venganza en tu contra. Es mejor tenerlos como amigos y no como enemigos.

Según el horóscopo negro, en este grupo también está el signo de Géminis. En líneas generales son encantadores y relajados, lo que puede ser de alguna manera frustrante si tratas de captar su atención.

Son en extremo despreocupados y súper inconstantes, por lo que para los demás resulta muy difícil seguirles el paso. Además de eso, sufren constantes cambios de estados de ánimo y los que están a su alrededor nunca saben qué terreno pisar cuando se relacionan. Les encanta ser el centro de atención, aunque no interactúen mucho con los demás.