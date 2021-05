Llega la súper luna de las flores: mirá cómo afectará a cada signo

Aries

Es muy posible que te sientas sin fuerzas, con mucho cansancio acumulado, como si el mundo te hubiera ganado la batalla. No te preocupes, porque el eclipse lunar te ayudará a ponerte las pilas, a darte cuenta de que puedes con todo (y más) y a centrarte en ti para ser mejor persona. Rendirse no es una opción, recuérdalo. Eres más fuerte de lo que parece, aunque no te lo creas. La superluna para ti será un recordatorio de lo importante que es seguir luchando en el día a día.

Tauro

Para ti, Tauro, este eclipse lunar servirá para que te des cuenta de lo que vales. Se ha acabado eso de permitir a la gente que te rodea hacerte de menos o quitarle valor a lo que haces. ¿De qué vale una crítica de alguien que antes no es capaz de reflexionar sobre sus propias acciones? Antes de ofenderte, o enfadarte, ve a la raíz del problema y piensa que no sirve de nada regodearse en la energía negativa. Para convertir una situación negativa en algo positivo solo tienes que centrarte en tus magníficas cualidades, potenciarlas al máximo y tener la confianza de que todo saldrá bien.

Géminis

La superluna de las flores hará que pongas el foco en tus relaciones pasadas para decidir qué camino seguir de ahora en adelante. Habrá conflictos internos fruto de tu resistencia al cambio y los lazos que te atan con ciertas personas del pasado. Aun así, no pierdas la fe. Deshacerte de todo ese lastre te abrirá un mundo de posibilidades. Piensa que el miedo que estás experimentando ahora mismo no es más que incertidumbre y que aprender a dejar marchar a aquellas personas que no nos hacen bien forma parte del aprendizaje continuo de la vida.

Cáncer

Pasas demasiado tiempo observando al detalle la vida de los demás. Ha llegado el momento de darte un respiro de Instagram y Facebook y desintoxicarte de todo y de todos. Necesitas un respiro, un paréntesis que te aleje de la mirada indiscreta de las redes sociales y te ayude a relajarte. Piensa que no estar al día de la vida y milagros de tus familiares y amigos te sentará bien porque dejarás de compararte constantemente y competir (conscientemente o no) con todos.

Leo

Aunque no te haga demasiada gracia, se avecina romance. Dale rienda suelta a tu creatividad y olvídate de las etiquetas. Arriesgarte en el amor te llevará más tarde o más temprano a encontrar una relación estable, pero antes tendrás que aprender a ignorar el qué dirán. El resultado, mientras te asegures de salir de tu zona de confort, valdrá la pena. Ve con el corazón por delante y ya verás como consigues los objetivos que te propongas. Si crees en todo el potencial que llevas dentro no habrá nada que te pare.

Virgo

Poco a poco estás cambiando tu manera de pensar ante situaciones desconocidas. Por fin ves las cosas como son, después de años donde no has hecho otra cosa que dudar y anticiparte a la vida. Aunque creas que no sabrás enfrentarte a lo que se te viene encima, intenta entender cómo te sientes en vez de huir de ello, aunque parezca que los sentimientos se desbordan. Habrá lágrimas, drama y mucho crecimiento personal. Eso sí, esa ruptura emocional que vivirás durante la superluna de las flores hará que estés más cerca que nunca de tus sentimientos más íntimos y tus metas en la vida.

Libra

La verdad siempre acaba por salir a la luz. Antes o después. Y por eso mismo este eclipse va a ayudarte a ver los problemas (y tus relaciones personales) desde otra perspectiva, una donde los secretos y todas aquellas cosas que intentamos esconder a ojos de los demás (las tuyas incluidas) saldrán a la luz. De repente lo verás todo con mayor lucidez, como si se te hubiera caído la venda, y le encontrarás más significado a tu día a día. Eso sí, para expandir tus horizontes tendrás primero que hacer un largo viaje interior hacia la madurez y dejar atrás todas aquellas ideas de juventud que ya no te sirven.

Escorpio

Llega un momento en el que el cambio es inevitable, y eso es precisamente lo que va a pedirte el eclipse, pasito a pasito, si tienes la predisposición correcta. Si no lo haces, desafortunadamente, el universo seguirá lanzándote mensajes que te harán rememorar errores del pasado una y otra vez. Piensa que no puedes seguir adelante si no solucionas los problemas que te atan al pasado y no dejas atrás a ciertas personas y relaciones. Lo que sí puedes hacer, si verdaderamente buscas la transformación, es aprovechar el eclipse para pagar tu deuda kármica y empezar desde cero. Avanzar hacia lo que te depara el futuro y superar los traumas del pasado hará que sanes mucho más rápido.

Sagitario

La superluna de las flores hará que te centres en lo que te hace feliz y te llena el alma, lo que conllevará deshacerte de algunas relaciones tóxicas que te rodean. Estar en una relación que no te hace feliz no va a ninguna parte. Es momento de hacer balance y, con toda honestidad, ver si la relación es sostenible o no. Si lo es, tu relación saldrá fortalecida. Si no lo es, mejor que cada uno siga su camino. No intentes engañarte ni a ti a tus sentimientos. No tengas miedo a dejar que el río siga su cauce.

Capricornio

Ir corriendo de un lado para otro las 24 horas del día, los siete días de la semana, está comenzando a pasarte factura, tanto físicamente como mentalmente. Aprovecha el eclipse, pues, para cuidarte y buscar refugio en tu propio cuerpo. Intenta relajarte. Ponte música o busca algún audio con el sonido relajante de las olas del mar. Tienes que aprender a despejar la mente, escuchar lo que te pide el cuerpo y no llevarlo al extremo. El descanso es imprescindible.

Acuario

Los comentarios positivos y los cumplidos que recibes de tu familia y amigos deberían ayudarte a reforzar tus sentimientos y no definir cómo eres. Hasta las personas independientes e innovadoras como tú pueden verse atrapadas en lo que la gente dice o piensa. No busques la validación de los demás. El amor que tanto quieres y tanto necesitas se encuentra dentro de ti. Solo tú tienes la llave para sentirlo. Nadie más. Cuando te des cuenta serás consciente de una vez por todas de todo lo que vales.

Piscis

Llevas un par de semanas escondiéndote de todos y de todo, centrándote en tu crecimiento personal. Es el momento, pues, de mostrar al mundo el resultado. Intenta no reaccionar de forma exagerada ante los problemas que se te ponen por delante o echarte a llorar a las primeras de cambio. No dejes que los pequeños disgustos de la vida te afecten. Tómatelo con calma. Es el momento perfecto para pedirle a tu jefe ese ascenso que te corresponde o esa subida de sueldo que no acaba de llegar. En la asertividad encontrarás la solución a tus problemas.