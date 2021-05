Rodríguez Larreta vuelve a diferenciarse de Alberto con una medida en el comercio

A pesar de que esta vez el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se pusieron de acuerdo en las restricciones a aplicar en el país ante el avance de la pandemia, en la letra fina del DNU, próximo a publicarse, hay algunas diferencias.

Horas después del anuncio del máximo mandatario, en el que determinó que desde las 0 de este sábado hasta el 30 de mayo solo podrán atender comercios esenciales, Larreta tomó una medida distinta al respecto y más allá de considerar que la situación es compleja.

El jefe de Gobierno porteño afirmó que en la Capital también podrían continuar abiertos los no esenciales.

Durante el cierre estricto los comercios no esenciales podrán seguir funcionando pero “de la puerta hacia afuera”, con delivery o take away, confirmaron fuentes del gobierno de la Ciudad a Infobae. También aclararon que todas las compras deberán hacerse en forma previa a través de medios electrónicos o por teléfono.

Además, aclararon que los locales no esenciales sólo podrán ser atendidos por trabajadores que vivan en el distrito y no tengan que utilizar el transporte público para llegar.

Fuente: Mdzol