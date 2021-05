Como el burrito, ¡insisten! Estos signos sufren por amor y vuelven a intentar

Aries

Cuando el ariano quiere demostrar que todos están equivocados y que él siempre ha tenido la razón, puede insistir en relaciones que traen desilusión. Este signo es terco y odia tener que reconocer los errores, por lo que hará todo lo posible para demostrar que sus esfuerzos por tener una relación sana han dado resultados.

Virgo

El Virgo es exigente, pero siempre intenta cosechar buenos resultados con sus acciones e insiste en que puede volver a tener una relación positiva, superando obstáculos. Puede ser difícil dejar ir y aceptar que nada ha salido según lo planeado, manteniendo los amores tóxicos por más tiempo de lo debido.

Escorpio

El Escorpio tiende a permanecer en relaciones intensas, incluso si actúan a través de decepciones, dramas y desacuerdos. Este signo también puede mantener una obsesión por los socios, lo que les hace insistir y no soltarse fácilmente. Salen de esta situación cuando ya están gravemente heridos.

Capricornio

Al capricornio no le gusta asumir la derrota y, por ser muy estable, puede resultar difícil abandonar la vida por dos, por mucho que le esté causando dolor. Este signo se compromete demasiado y no se rinde fácilmente con el amor. Sin embargo, tiene un límite y no tendrá devolución cuando se dé cuenta de que ya se han jugado todas las fichas.

Piscis

Los piscianos se conectan profundamente con algunos amores y tardan mucho en aceptar que el sentimiento ya no es positivo. A pesar de los dramas y problemas, puedes insistir en una relación; no siempre piensan que pueden cambiar la realidad, pero se quedan con la pareja el mayor tiempo posible para posponer el dolor de la separación.