Mirá cuál es la mejor planta de interior para tu signo del zodiaco

Acuario (20 de enero al 18 de febrero): Planta ZZ cuervo negro

Acuario siempre hace las cosas a su manera y prefiere las cosas que son inusuales y difíciles de encontrar. Desea una planta que nadie más tiene en este momento, como la planta ZZ cuervo negro. El cultivador de Florida, Costa Farms, tiene los derechos exclusivos para producir y vender la popular planta, y espera enviarla a California a finales de año. Cuando por fin esté disponible, esta planta esquiva es la indicada para usted.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo): Planta nerviosa

Piscis es un signo artístico y sensible que puede perderse en sus sueños. Una planta de otro mundo, o con una propiedad ligeramente alucinógena, le atrae. Se le conoce como una “esponja psíquica” porque capta la energía de los demás. Recomendamos la quisquillosa Fittonia albivenis, o planta nerviosa, para apaciguar su naturaleza empática.

Aries (21 de marzo al 19 de abril): Siempre verde china

Aries es impulsivo e intuitivo, y le gusta saltar a las cosas. Le agradan las cosas nuevas y de moda y, como signo de fuego, le atrae el color rojo. Algo como la Aglaonema roja siempre verde china, una variedad relativamente nueva con hojas rojas y rosadas brillantes, es perfecta para su disposición independiente.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo): Higo hoja de violín

Tauro es uno de los signos más fértiles del zodíaco; cuando toca la tierra, algo crece. Necesita una planta que sea estable, confiable y hermosa, pero no ostentosa. A este signo le recomendamos la higuera hoja de violín, o Ficus lyrata, un árbol leñoso con grandes y distintivas hojas verdes.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio): Calathea pintada de rosa

Géminis usted es todo acerca de las dualidades, y favorece a las plantas con dos tallos u hojas de diferentes colores. Es curioso y se puede distraer fácilmente, así que necesita una planta de bajo mantenimiento. La tropical Calathea roseopicta, o calathea pintada de rosa, con hojas abigarradas de color rosa y blanco en la parte superior y tonos púrpuras profundos en la parte inferior, es la que necesita.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio): Gallinas y pollitos

Como Cáncer valora la familia y le gusta crear una comunidad dondequiera que vaya, elegir sólo una planta de interior sería difícil para usted. La planta gallinas y pollitos, o el Sempervivum tectorum, donde la planta madre está unida a los bebés (o pollitos) por un corredor subterráneo, podría ser la planta perfecta para usted.

Leo (23 de julio al 22 de agosto): Begonia rex

Le gustan las cosas brillantes, dramáticas y que llaman la atención de todos. Necesita una planta de interior que no requiera muchos cuidados porque, admitámoslo, Leo, está más interesado en cuidar de sí mismo. La colorida y prestigiosa Begonia rex, apreciada por su follaje extremadamente decorativo, encaja perfectamente.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre): Bonsái árbol de dinero

Su obsesión por los detalles significa que le atraen las plantas que tienen zarcillos y ramas que van en diferentes direcciones. Un intrincado bonsái árbol de dinero, o Pachira aquatica, que requiere podar y recortar, satisfará las inclinaciones perfeccionistas de Virgo.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre): Lirio de la paz

Como signo de aire, necesita una planta que no sea terriblemente quisquillosa, que sea simétrica y que no necesite mucha atención. Libra es el signo de la paz, lo que significa que le atraen las plantas que representan la armonía, como el lirio de la paz, un spathiphyllum no quisquilloso que florece en primavera.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre): Trébol púrpura

Escorpio es un signo sensible que se preocupa por el poder, la muerte y el renacimiento. Necesita algo exuberante y cíclico que parezca que ha muerto y sin embargo se recupere. Oxalis triangularis, comúnmente llamada “trébol púrpura”, es una planta divertida para su misterioso espíritu, ya que sus hojas se pliegan por la noche y se vuelven a abrir por la mañana.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): Crotón “Petra”

Como viajero y amante de los lugares extranjeros, Sagitario, necesita una planta de interior que no requiera muchos cuidados mientras está fuera explorando el mundo. Un crotón “Petra” rojo, o Codiaeum variegatum “Petra”, es una planta colorida, incluso llamativa, que le atraerá como un signo de fuego. Combínela con otros crotones en macetas atrevidas para un impresionante despliegue de color.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero): Árbol dragón

Como Capricornio es organizado y necesita una planta con estructura, una planta trepadora que crece por todas partes no le convendrá. Le gustan las plantas con estructura, así que le encantará la Dracaena marginata, o árbol dragón, una planta de interior con troncos leñosos cubiertos con hojas largas y delgadas rayadas.