Unos auténticos ositos de peluche: estos son los signos más tiernos

A las personas que le gustan que los mimen y llenen de lindos momentos no pueden estar lejos de estos cinco signos porque son los más tiernos de todos.

A ellos les encanta tratar con total delicadeza a los demás y darles esos caprichitos que van envueltos en besos y abrazos.

Cáncer

La personalidad de estas personas está pasada en la sutileza, por lo que siempre tratan a los demás con un suave e increíble instinto maternal; además, no dudan en proteger, y demostrar su gran emotividad a quien tienen a su lado.

Piscis

Este signo es capaz de ponerse en los zapatos de los demás siempre que sea necesario, por lo que llega a comprender a la perfección cómo se sienten. Además, es de aquellos que demuestran su cariño de forma explícita, con gestos románticos y bondadosos.

Tauro

Las personas nacidas bajo la influencia de Tauro tienen una gran necesidad de mantener siempre el contacto físico, por lo que siempre buscarán demostrar sus sentimientos con una gran cantidad de caricias y besos; aunque en un principio sea algo dulce, posteriormente es considerado empalagoso y un poco abrumador, pues son seres muy posesivos.

Escorpio

Escorpio tiene la costumbre de mostrarse como una persona muy dura, por lo que es así como lo ven quienes lo han conocido recientemente, sin embargo, con el paso del tiempo dejan salir su lado más tierno, como si se tratara de alguien completamente diferente.

Leo

Verás que aquellos que hacen parte del signo Leo pueden ser un poco tímidos en ocasiones, aunque esto no sucede con todos, pero a la vez dejarán ver que son personas muy tiernas y afectuosas cuando realmente algo les importa demasiado; por lo general se ve mucho más en el plano sentimental, pero esto no significa que no lo apliquen en el resto de su vida. Si conoces bien a leo, podría resultarte encantador.