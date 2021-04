¿Pensás que en Facebook sos un copado? Tu signo marca la verdad de tu comportamiento

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Alguien dice algo que no tiene ningún sentido y usted señala: "Eso es ridículo", y luego continúa explicando por qué. Entonces terminas cabreándolos aún más. No tolera la falsedad en línea y la señalará sin importar las consecuencias. Si lo feo se vuelve real, alguien dejará de ser amigo .

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Tu hermana critica una foto que publicaste con tus gafas de sol favoritas y te niegas a interactuar con ella en línea durante las próximas dos semanas. Guardas rencor en línea. Cuando la ve en persona en la fiesta de cumpleaños de su hermano, sonríe y le pregunta si consiguió su vestido en oferta. Es obviamente un un golpe pasivo-agresiva a su mal comportamiento en línea que usted ha estado obsesionado con y no decirle a nadie sobre.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

La gente discute sobre política y haces una broma al azar para animar el ánimo. Todos se ríen (LOL). Te encantan los memes y odias las discusiones serias. Internet es para imágenes de gatos, arcoíris, y unicornios. ¿Por qué todos tienen que ser tan malos con los demás ? ¿No es para eso la vida real?

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Un amigo está teniendo un mal día y publica un estado público sobre su ruptura . Llegas a su casa una hora después con vino y chocolate. Eres una persona reservada y no quieres molestarla publicando sobre ello de manera pública, pero quieres que sepa que te preocupas.

Si alguien vive lejos y tiene problemas, incluso puede enviarle un paquete de ayuda. ¡Maldita sea, tu corazón es tan jodidamente grande! Deja de hacer quedar mal a otras personas, idiota. (Es broma, sigue siendo increíble).

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Presume de su vida y publica fotos de todos los viajes que ha realizado en la vida. ¡Mírame! Soy una estrella de rock. Conocí a David Beckham , Ben Affleck y su perro. Estuve en Aruba y estuve de cabeza durante todo el viaje en avión. ¿Sabías que puedo hacer yoga y también soy un donante de sangre positivo tipo O? ¡Ahora hazlo tú! Puedes verlo en Facebook. ¡Quiéreme!

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Tus estados de Facebook son tan largos como las novelas. ¿Muy detallado? ¿Puedes conocer la diferencia entre un estado y una publicación de blog? Jodidamente, ya tengo un blog. Nadie quiere leer estos ensayos gigantescos. Además, los detalles. No quiero saberlo todo . Deja de quejarte de tu vida y haz algo para arreglarla .

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Hola chicos, dejen de pelear, ¡no es tan serio! Mira, Géminis acaba de publicar un divertido meme de gato. ¿No es lindo? No te gusta que la gente se enoje entre sí. Cuando un ex novio te deja de ser amigo, le lloras a tu amigo Cáncer.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Si te llaman para una discusión en Internet, te joderás un poco. ¿Odias a los gatos? ¿Qué? No no no. ¿Te ha no sólo decir eso. Eso no tiene validez. Escorpio te hará saber que estás equivocado . No los etiquetes en una publicación a menos que estés listo para una charla real. Deja a tu novio, él apesta. Ese vestido es feo. No, no lo siento. Sinceramente, un Escorpio. ¿Qué? Tu preguntaste.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Tiene el pie alojado permanentemente en la boca. Constantemente estás ofendiendo a las personas en línea, pero a menudo no te das cuenta hasta después del hecho. Sí, eso fue completamente ofensivo. Sabemos que no quisiste ofender a ese tipo llamándolo mono, pero no le gustó. No hagas eso. Simplemente no.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Le disgusta lo mucho que Leo se jacta de su viaje a Brasil. También está decidido a demostrarle a alguien que está equivocado cuando está siendo ilógico. No hay investigación aquí; estas ideas se basan totalmente en la lógica emocional, que no es lógica en absoluto. Por favor, incluya algunos estudios antes de comenzar a afirmar que "sabe" sobre la historia de los sporks.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Te encanta publicar cosas feas al azar y no te importa lo que piensen los demás al respecto. ¿Qué? ¿No todo el mundo ama a una jirafa comiendo helado? Sé lo que hago. Sí, todos pensamos que es extraño y adorable, así que sigue siendo tú mismo. La gente malinterpreta lo que intentas decir todo el tiempo. Es como si estuvieras hablando alemán, pero solo estás siendo un Acuario.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Eres un adicto a las citas de inspiración. OK, lo entendemos. Te encanta ayudar a la gente con imágenes de conejitos felices y una cita de Ram Dass u OSHO. Eso es agradable, y también increíblemente irritante y pretencioso.