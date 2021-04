Revuelo en Mendoza: actores de la Fiesta de la Vendimia denuncian que todavía no cobran sus sueldos

La situación para los hacedores de la cultura en época de pandemia ha sido muy complicada y aún lo es, ya que todavía no cobran sus prestaciones por trabajar en la Fiesta de la Vendimia. El monto acordado para bailarines y actores ronda los 38 mil pesos.

Diego Flores, actor del evento, quien detalló: "En mi caso todavía no cobro, a mí no me han dicho nada de un cobro en cuotas, es un solo pago".

"La Vendimia históricamente tiene un funcionamiento muy extraño. De hecho, el contrato que firmamos los artistas deja muchísimo que desear y es una lucha histórica que se viene teniendo. En un primer encuentro te hacen firmar un contrato, firmás dos copias y no te entregan ninguna, porque falta la firma de la ministra de Cultura. Ahí te enterás el monto y las condiciones de trabajo", explica Flores.

Además, el actor resalta que en ese contrato que firmaron decía que "el cobro se haría efectivo a los 10 días de la entrega de vestuario. En mi caso terminé de filmar antes de la primera quincena de febrero".

Según está estipulado, aquellas personas que tienen algún tipo de deuda con la provincia no pueden cobrar sus prestaciones. Frente a eso, Flores declaró: "A fines de marzo me llegó un correo de la Tesorería de Cultura avisándome que tenía una deuda con ATM y que por eso no se me efectuaba el pago. En ese momento le debía a la provincia $160, fui ese día y pagué. Después envié el libre deuda, pero nunca más obtuve respuesta".

Para finalizar, el artista destacó: "No tenemos idea con qué criterio a unas personas se les pagó y a otras no. Insisto que falta comunicación en el sentido formal. A la fecha no tengo respuestas. Informalmente sé que mi expediente está completo y me dicen que no hay dinero".

