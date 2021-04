Los "yo no fui" del zodiaco: estos signos siempre culpan a los demás

Aries

No es raro que el ario parezca muy entusiasta y se divierta cuando de repente pierde el interés. Reflexiona bien cuando ve que las cosas se ponen serias y si cree que no seguirías el ritmo en una relación, prefiere dejarlo todo a la amistad o simplemente al coqueteo. Puede que tenga miedo de asentarse en la vida amorosa, pero culpará al otro por no tener tanto en común.

Tauro

El Tauro es una persona que busca construir todo en su vida sobre bases sólidas y siempre apunta a la perfección. Sin embargo, sus expectativas son altas y no siempre da suficientes oportunidades para que el otro demuestre su verdadera valía. La desconfianza es parte de él, pero seguro que la culpa será puesta en el otro y empezará a imaginarse malos escenarios en la relación sin ni siquiera haberlo intentado.

Leo

Leo estará entusiasmado con la pasión y la seducción, pero cuando la relación comienza a evolucionar, comienza a esperar mucho más de la otra persona. Tiende a ser un poco controlador y estará alerta si el otro demuestra que no es “devoto” de su brillante personalidad. Por mucho que busque lo mejor para sí mismo, puede terminar siendo egocéntrico y culpando dramáticamente a su pareja por sus demandas.

Capricornio

A los capricornianos les gusta establecerse y sentirse seguros en las relaciones, incluidas las que recién están comenzando. Por tanto, este signo tiende a estar muy atento a cualquier fallo y puede juzgar al otro de forma potente por actitudes que quizás no merecieran tanto rechazo. Se protege y tiene miedo de salir de la zona de confort sin tenerlo todo garantizado, pero tiende a culpar a la indecisión y la postura del otro como el mayor obstáculo.