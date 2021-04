Más fáciles que la tabla del 1: mirá cuáles son los signos más enamoradizos

Aries (21 de marzo-20 de abril)

El impetuoso ariano no espera. Tan pronto algo le entra “por los ojos” no pierde tiempo y ‘ataca’, señala el experto. El carácter impulsivo y activo de los Aries hace que sean aquellos que se atreven a dar el primer paso si notan que la otra persona no lo hará. Así como suelen enamorarse rápidamente, suelen perder el entusiasmo si no reciben parte de lo que ofrecen.

Cáncer (22 de junio-22 de julio)

Para este signo que se caracteriza por ser sensible e intuitivo, así como dado a la familia, es muy fácil enamorarse. Según el astrólogo, Cáncer está regido por la Luna, motivo por el que puede sentirse atraído fácilmente con solo mirar a una persona y cruzar pocas palabras.

Además, si ve en la otra persona posibilidades importantes a futuro, puede llegar a llevar sus ilusiones a un compromiso serio.

Libra (24 de septiembre-23 de octubre)

Para los Libra generalmente es muy fácil enamorarse, “sobre todo si la persona que encuentran es elegante, refinada, atenta, de buenos modales y cuidadosa con su figura y palabra, meticulosa y limpia”, indica Zellagro. Sin embargo, suelen ser muy indecisos en el campo del amor, sobre todo porque quieren evitar repetir desilusiones del pasado.

Pese a esto, una vez se arriesgan, los regidos bajo este signo suelen adaptarse bien a las relaciones y saben mantener el equilibrio necesario para que las cosas funcionen.

Escorpión (24 de octubre-22 de noviembre)

Para los nacidos bajo este signo, el amor entra fácilmente por los ojos. Sin embargo, una vez le atrae alguien físicamente, empieza a mirar sus cualidades y virtudes. Si durante ese reconocimiento siente que la otra persona tiene un ‘algo que le falta’, puede perder el interés.

Aunque suele tener fama de conquistador, el experto señala que se trata solo de fantasías que no hace realidad si está comprometido en una relación.

Capricornio (22 de diciembre-20 de enero)

Los nativos de este signo suelen sentirse atraídos fácilmente por otra persona, pero no demuestran sus sentimientos hasta no estar seguros de qué es lo que realmente quieren y si son correspondidos para evitar así sufrir una decepción.

Una vez toman la decisión de tener una relación, y si las cosas fluyen, pueden llevar el compromiso al algo muy serio.

Piscis (19 de febrero-20 de marzo)

Los piscianos debido a su extrema sensibilidad se enamoran fácilmente del interior de los demás. Para ellos, aunque el aspecto físico es importante, es lo que tienen para dar las personas lo que hace que se mantengan enamorados.

“A veces suelen adornar a quien les atrae con cualidades que no existen, y luego viene la desilusión”, indica el astrólogo, motivo por el que sufren mucho al ser traicionados o no recibir el mismo amor que ofrecen.