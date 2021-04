A cada signo lo pone ansioso una cosa en especial: ¿cuál es la tuya?

El estrés diario es parte de la vida, es lo que nos hace humanos. Pero eso no significa que sea menos molesto. Muchas cosas pueden causar estrés y ansiedad; a veces, son cosas enormes por las que deberíamos estresarnos con razón. Pero otras veces, son solo pequeñas cosas por las que otros ni siquiera pensarían en ponerse ansiosos.

Al lidiar con el estrés, es importante recordar que no debe permitir que controle sus decisiones ni obstaculice su vida. Entonces, ¿Qué te estresa? Eche un vistazo a su signo del zodíaco para averiguarlo.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Los Aries son personas dinámicas hasta que se les acaba la energía. Cuando está enfermo o se siente deprimido, el estrés puede acumularse. Recuerda: no eres un superhéroe. Nadie espera que salves el mundo. Tómate un tiempo para relajarte.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Tauro quiere ser visto como completamente competente , por lo que se toman su tiempo para hacerlo bien la primera vez. Una fuente fundamental de estrés es el fracaso, así que recuerde que el fracaso nos sucede a todos. Nos ayuda a crecer.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Géminis no soporta al tonto, de eso no hay duda. Géminis se siente estresado cuando las personas actúan de forma estúpida. Pero es vital recordar que debes respirar y tratar de no enojarte. Esa ira agrava tu estrés.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

No sentirse seguro es lo que estresa tanto a los cánceres. Cuando estás derrotado, tiendes a tener arrebatos de ira. No te tragues tus sentimientos, permítete sentir. Pero también trata de ser constructivo. Respire profundamente y sepa que está seguro de sí mismo.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

No tener el control es el desencadenante estresante para Leo. Perder cosas o cosas que no funcionan realmente te hace rechinar los engranajes. Solo recuerda, a veces tienes que dejar ir y dejar que las cosas sucedan como suceden. Estarás más feliz por ello.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Virgo, para no ser un idiota ni nada, pero piensas demasiado. Es bueno que pensar no sea mortal. Su mayor fuente de estrés es no poder organizar estos pensamientos. Hacer listas. Utilice hojas de cálculo para realizar un seguimiento de sus tareas diarias. Simplemente escribir las cosas es un alivio para ti.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

A Libra no le gusta que la traten injustamente. ¿Qué hace? Libra tiende a pasar demasiado tiempo pensando en confrontar o no a personas injustas. En lugar de empantanarse , simplemente hable de ello en el momento. Simplemente no lo hagas con ira.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Escorpio puede parecer un escorpión, pinzas afiladas con una peligrosa picadura por fuera, pero por dentro, Escorpio es sensible . Escorpio puede sentirse tenso y nervioso sin privacidad. Asegúrese de tomarse un tiempo para usted.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Sagitario es un zodíaco en movimiento. Odias quedarte quieto y odias las situaciones en las que tienes que actuar como es debido. Para salir de eso, diviértete un poco. Vaya a una noche loca o practique alguna actividad física.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Capricornio, eres demasiado exigente contigo mismo. Para usted, el estrés no está a la altura de sus exigencias . Encuentra alegría en cada momento de tu vida, incluso si algunos de esos momentos parecen un verdadero fastidio.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Acuario realmente necesita salirse con la suya. Se siente frustrado si no obtiene lo que quiere sin una buena razón. Tómese el tiempo para comprender que así es la vida. Respira hondo y sigue adelante.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Piscis, como Escorpio, es el zodíaco privado definitivo. Hablar en público y sentirse expuesto es lo más estresante para usted . Estas cosas a menudo son parte de la vida, así que adopte la actitud de que esto también pasará y tómese un tiempo a solas para usted.