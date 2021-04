ANMAT autorizó la venta libre el test que detecta rápidamente el coronavirus: ¿cuánto cuesta?

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobó el test chino Immunobio que detecta el coronavirus para ser comercializado en farmacias, confirmaron a Télam desde el organismo y aseguró que "si bien es de venta libre, el hisopado lo debe hacer un profesional".



Se trata del test chino Immunobio del laboratorio Hangzhou Immuno Biotech CO Ltd, importado por Vyam Group S.R.L., que permite en 10 minutos conocer el resultado con un nivel de sensibilidad del 96,8%.



Si bien la Anmat autorizó a vender este test Immunobio en farmacias, se aclara que es un producto de uso profesional exclusivo, lo que significa que se vende en forma libre pero lo debe hacer un médico o un bioquímico, no el usuario directo.



Se trata de un test de antígenos que se hace a través de un hisopado "para la detección cualitativa de antígenos del nuevo coronavirus SARS-CoV2 utilizando secreciones de la garganta humana y secreciones nasales", explicaron.



El mismo está compuesto por una bolsa de aluminio con cassete de prueba y desecante, tampón de ensayo (buffer), hisopo estéril y tubo de recolección de muestras, e instrucciones de uso".



La caja aclara también que "los resultados negativos no descartan infección por Covid-19".

Cuánto vale

En un laboratorio un test de antígeno ronda entre $3.500 y los $3.800. Por ahora el test rápido de Immunobio se consigue en algunas farmacias a $2.600, pero si lo hace un profesional como se requiere, no hay valores de cuánto sería su costo, porque los bioquímicos no querrían poner su firma en un test ajeno al laboratorio.